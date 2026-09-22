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लालू यादव था अभय तिवारी का एजेंट! JPSC परीक्षा में अभ्यर्थियों को मदद पहुंचाने का आरोप

रांची: झारखंड की बहुचर्चित JPSC परीक्षा गड़बड़ी की जांच में लालू कुमार यादव की भूमिका को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है. फिलहाल लालू यादव फरार चल रहा है. उन्होंने राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. 21 सितंबर को विशेष अदालत में दिए गए आदेश में CID की जांच का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्य आरोपी बताए गए अभय कुमार तिवारी ने लालू कुमार यादव को अपना एजेंट बताया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, लालू के जरिए अभ्यर्थियों को 14वीं JPSC परीक्षा में कथित तौर पर मदद पहुंचाई गई थी.

CID के सामने आया कनेक्शन

कोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि अभय कुमार तिवारी ने लालू कुमार यादव को अपना एजेंट बताया. सीआईडी का आरोप है कि लालू सिर्फ परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी नहीं था, बल्कि मुख्य आरोपी और दूसरे अभ्यर्थियों के बीच लिंक की भूमिका भी निभा रहा था.

अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा कि लालू की भूमिका कथित परीक्षा अनियमितता से महज संयोगवश जुड़ी हुई नहीं दिखती, बल्कि प्रथम दृष्टया वह कथित नेटवर्क में एक कड़ी और लाभार्थी के रूप में सामने आता है.

खुद पास हुआ, दूसरे अभ्यर्थियों से भी जुड़ाव का आरोप

सीआईडी ने अदालत को बताया कि लालू कुमार यादव 14वीं JPSC PT और FRO परीक्षा में सफल हुआ था. अभियोजन पक्ष ने इसी सफलता को कथित परीक्षा नेटवर्क से उसके संबंध की जांच में महत्वपूर्ण बताया, लेकिन जांच का फोकस सिर्फ लालू की अपनी सफलता तक सीमित नहीं है. CID के मुताबिक, उसके घर से दूसरे अभ्यर्थी की OMR उत्तरपुस्तिका की तीन कार्बन कॉपियां मिलने का दावा किया गया है. अदालत ने इस बरामदगी को लालू की भूमिका की व्यापक जांच के लिए महत्वपूर्ण माना है.

घर से मिला अभय तिवारी के हस्ताक्षर वाला चेक

लालू और अभय तिवारी के कथित रिश्ते का एक और आधार जांच एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन को बताया है. कोर्ट में दर्ज अभियोजन पक्ष के अनुसार, लालू के घर की तलाशी के दौरान अभय कुमार तिवारी के हस्ताक्षर वाला 8 लाख रुपये का चेक बरामद हुआ था. इसके अलावा कई बैंक खातों के ब्लैंक चेक भी मिलने की बात कही गई है. जांच एजेंसी ने इन बरामद दस्तावेजों को कथित नेटवर्क और पैसों के लेनदेन की कड़ी के तौर पर पेश किया.

जांच के दायरे में UPI ट्रांजैक्शन