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लालू यादव था अभय तिवारी का एजेंट! JPSC परीक्षा में अभ्यर्थियों को मदद पहुंचाने का आरोप

JPSC परीक्षा गड़बड़ी की जांच में लालू कुमार यादव की भूमिका को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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अभय तिवारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 9:54 AM IST

5 Min Read
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रांची: झारखंड की बहुचर्चित JPSC परीक्षा गड़बड़ी की जांच में लालू कुमार यादव की भूमिका को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है. फिलहाल लालू यादव फरार चल रहा है. उन्होंने राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. 21 सितंबर को विशेष अदालत में दिए गए आदेश में CID की जांच का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्य आरोपी बताए गए अभय कुमार तिवारी ने लालू कुमार यादव को अपना एजेंट बताया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, लालू के जरिए अभ्यर्थियों को 14वीं JPSC परीक्षा में कथित तौर पर मदद पहुंचाई गई थी.

CID के सामने आया कनेक्शन

कोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि अभय कुमार तिवारी ने लालू कुमार यादव को अपना एजेंट बताया. सीआईडी का आरोप है कि लालू सिर्फ परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी नहीं था, बल्कि मुख्य आरोपी और दूसरे अभ्यर्थियों के बीच लिंक की भूमिका भी निभा रहा था.

अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा कि लालू की भूमिका कथित परीक्षा अनियमितता से महज संयोगवश जुड़ी हुई नहीं दिखती, बल्कि प्रथम दृष्टया वह कथित नेटवर्क में एक कड़ी और लाभार्थी के रूप में सामने आता है.

खुद पास हुआ, दूसरे अभ्यर्थियों से भी जुड़ाव का आरोप

सीआईडी ने अदालत को बताया कि लालू कुमार यादव 14वीं JPSC PT और FRO परीक्षा में सफल हुआ था. अभियोजन पक्ष ने इसी सफलता को कथित परीक्षा नेटवर्क से उसके संबंध की जांच में महत्वपूर्ण बताया, लेकिन जांच का फोकस सिर्फ लालू की अपनी सफलता तक सीमित नहीं है. CID के मुताबिक, उसके घर से दूसरे अभ्यर्थी की OMR उत्तरपुस्तिका की तीन कार्बन कॉपियां मिलने का दावा किया गया है. अदालत ने इस बरामदगी को लालू की भूमिका की व्यापक जांच के लिए महत्वपूर्ण माना है.

घर से मिला अभय तिवारी के हस्ताक्षर वाला चेक

लालू और अभय तिवारी के कथित रिश्ते का एक और आधार जांच एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन को बताया है. कोर्ट में दर्ज अभियोजन पक्ष के अनुसार, लालू के घर की तलाशी के दौरान अभय कुमार तिवारी के हस्ताक्षर वाला 8 लाख रुपये का चेक बरामद हुआ था. इसके अलावा कई बैंक खातों के ब्लैंक चेक भी मिलने की बात कही गई है. जांच एजेंसी ने इन बरामद दस्तावेजों को कथित नेटवर्क और पैसों के लेनदेन की कड़ी के तौर पर पेश किया.

जांच के दायरे में UPI ट्रांजैक्शन

सीआईडी के मुताबिक, लालू कुमार यादव और अभय कुमार तिवारी के बीच 1.40 लाख रुपये के यूपीआई ट्रांजैक्शन भी मिले हैं. अभियोजन पक्ष ने इसे दोनों के बीच वित्तीय संबंध का प्रथम दृष्टया आधार बताया. अदालत ने भी 8 लाख रुपये के चेक, OMR कॉपियां और UPI ट्रांजैक्शन को एक साथ देखते हुए कहा कि मामले में कथित परीक्षा नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की आगे जांच जरूरी है.

एजेंट से आगे थी भूमिका या नहीं, जांच में खुलेगा राज

सीआईडी की जांच में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर लालू कुमार यादव अभय तिवारी का एजेंट था, तो उसकी पहुंच कितने अभ्यर्थियों तक थी और परीक्षा में कथित गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका कितनी व्यापक थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया लालू को कथित परीक्षा नेटवर्क से जोड़ती है और उसके जरिए मनी ट्रेल, परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जरूरत है.

अग्रिम जमानत नहीं मिली

लालू कुमार यादव की ओर से अदालत में आरोपों से इनकार किया गया. उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह न तो JPSC के कर्मचारी हैं और न TDPL के, उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई और उन्हें संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है. हालांकि अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध सामग्री और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जांच की तस्वीर में लालू कुमार यादव की भूमिका सिर्फ एक सफल अभ्यर्थी की नहीं, बल्कि CID के आरोप के मुताबिक मुख्य आरोपी अभय तिवारी के एजेंट और अभ्यर्थियों के बीच कथित लिंक के रूप में सामने आई है. अब जांच का अगला फोकस इसी नेटवर्क के विस्तार और पैसों के पूरे ट्रेल पर है.

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