'बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, इसलिए पानी नहीं पी रहे' लालू ने पूछा- 'कहां गईं 12 हजार स्पेशल ट्रेनें'

मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है. लालू ने स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

Chhath special trains
लालू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 12:39 PM IST

3 Min Read
पटना: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने छठ के बहाने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है. केंद्र सरकार ने कहा था कि दिवाली और छठ पर लोगों की सुविधा के लिए इस बार 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है. इसको लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट पर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है.

लालू ने पोस्ट में क्या लिखा?: लालू यादव ने लिखा है, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी. यह भी सफेद झूठ निकला. 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते.

मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है. कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है. यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया. ये लोग बिहार विरोधी है.

इसके साथ ही सोशल मीडिया में लालू ने एक ट्रेन का वीडियो भी शेयर किया है, जो खचाखच यात्रियों से भरी है. जिसमें एक यात्री कह रहा है कि "मैं राजस्थान से आ रहा हूं. 24 घंटे से ट्रेन में बैठे हैं. बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं. जगह नहीं है पैर रखने के लिए. इस डर से पानी भी नहीं पी रहा हूं. हालात बहुत खराब हैं."

वहीं एक अन्य यात्री ने कहा कि "मैं जम्मू से आ रहा हूं. 24 घंटे से बैठा हूं. कहीं कोई व्यवस्था नहीं है. खाना-पानी तो छोड़ दीजिए, बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं."

केंद्र सरकार ने की थी घोषणा: दीपावली-छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने की केंद्र सरकार ने घोषणा की थी. केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान प्रवासी बिहारी की घर वापसी को आसान बनाने के लिए यह ऐलान किया था. कहा गया था कि दीपावली और महापर्व छठ के दौरान 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

छूट के साथ राउंड ट्रिप पैकेज लॉन्च : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि दीपावली और छठ के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो महीने तक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. इसके साथ राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया गया है, जिसमें आने-जाने का टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी. यह सुविधा 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों और क्लासों में उपलब्ध होगी.

CHHATH SPECIAL TRAINS
PATNA NEWS
लालू यादव
12000 SPECIAL TRAIN
LALU YADAV

