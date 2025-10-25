ETV Bharat / state

'बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, इसलिए पानी नहीं पी रहे' लालू ने पूछा- 'कहां गईं 12 हजार स्पेशल ट्रेनें'

लालू यादव ( ETV Bharat )

पटना: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने छठ के बहाने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है. केंद्र सरकार ने कहा था कि दिवाली और छठ पर लोगों की सुविधा के लिए इस बार 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है. इसको लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट पर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है. लालू ने पोस्ट में क्या लिखा?: लालू यादव ने लिखा है, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी. यह भी सफेद झूठ निकला. 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते. मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है. कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है. यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया. ये लोग बिहार विरोधी है.