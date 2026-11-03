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'वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष एकजुट', लालू यादव का दावा- दिल्ली की रैली सफल

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ( ETV Bharat )

विपक्षी एकजुटता का दावा

लालू यादव ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर हम लोगों ने रैली का आयोजन किया था. उन्होंने कहा कि वह रैली पूरी तरह से सफल हुई है. जिसमें देशभर के तमाम विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए.