'वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष एकजुट', लालू यादव का दावा- दिल्ली की रैली सफल
Lalu Yadav on Opposition Unity: लालू यादव ने दावा किया है कि वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : November 3, 2026 at 2:50 PM IST
पटना: राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव रूटीन चेकअप के बाद आज दिल्ली से पटना लौट आए हैं. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ जो दिल्ली में संयुक्त विपक्ष की रैली हुई थी, वह सफल रही. पूरा विपक्ष इस मामले पर एकजुट है.
विपक्षी एकजुटता का दावा
लालू यादव ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर हम लोगों ने रैली का आयोजन किया था. उन्होंने कहा कि वह रैली पूरी तरह से सफल हुई है. जिसमें देशभर के तमाम विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए.
क्या वोट चोरी हुई है?
पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा कि विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इस सवाल पर आरजेडी चीफ ने कहा कि हां वोट चोरी हुई है. इसलिए हमलोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं.
"दिल्ली में रैली पूरा सफल रही. विपक्ष के लोग एकजुट हैं. वोट चोरी हुई है. बहुत सफल रही है विपक्ष की संयुक्त रैली. हां सोनिया जी से मुलाकात हुई."- लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
सोनिया गांधी से मुलाकात पर क्या बोले?
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लालू यादव से दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर मुलाकात की. उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष का हाल-चाल जाना और राजनीतिक मुद्दों पर बात की. इसको लेकर जब पटना आने पर पत्रकारों ने लालू से पूछा तो उन्होंने कहा कि हां मुलाकात हुई. अच्छी बातचीत हुई.
आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 2, 2026
1 नवंबर को दिल्ली में विपक्षी रैली
1 नवंबर यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की 'वोट बचाओ देश बचाओ' महारैली आयोजित हुई थी. जिसमें आरजेडी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए थे. हालांकि लालू यादव भी दिल्ली में ही थे लेकिन वह रैली में शामिल नहीं हुए.
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