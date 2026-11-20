मां भवानी के शरण में पहुंचे लालू यादव, राबड़ी और रोहिणी भी रहे साथ
Lalu Prasad Yadav: थावे भवानी मंदिर में लालू परिवार ने टेका मत्था, ससुराल और पैतृक गांव भी गए लालू यादव. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय.
Published : November 20, 2026 at 5:41 PM IST
गोपालगंज : सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां थावे दुर्गा मंदिर पहुंचकर मां थावे भवानी के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा के साथ माता के चरणों में शीश झुकाया और विशेष आशीर्वाद लिया.
थावे मंदिर पहुंचा लालू परिवार
पूजा-अर्चना के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ने माता रानी से पूरे बिहार की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और निरंतर तरक्की के लिए प्रार्थना की. उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे तथा समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रहे, इसकी कामना की.
कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह
दरअसल, लालू परिवार के थावे मंदिर पहुंचने की सूचना स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को मिली. जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं और राजद कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गया. अपने नेता और उनके परिवार को देखकर राजद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ माता रानी के दरबार में मत्था टेका और क्षेत्र व प्रदेश की भलाई की दुआ मांगी.
''आज मां-पापा के साथ थावे वाली मां के दर्शन और पूजा का सौभाग्य मिला. दर्शन और पूजन के पश्चात मन एक नए विश्वास और सुकून से भर गया. जय मां थावे भवानी.''- रोहिणी आचार्य
आज माँ - पापा के साथ थावे वाली माँ के दर्शन और पूजा का सौभाग्य मिला। दर्शन व् पूजन के पश्चात मन एक नए विश्वास और सुकून से भर गया। जय माँ थावे भवानी l🙏 https://t.co/XuoUOM6Ag4— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 20, 2026
ससुराल और अपने गांव गए लालू
थावे मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद लालू प्रसाद यादव अपने ससुराल सेलार पहुंचे. जहां परिवार के लोगों से मुलाकात की इसके बाद वहां से वे अपने पैतृक गांव फुलवरिया भी गए, जहां उन्होंने स्थानीय मंदिर में दर्शन किए. फुलवरिया प्रवास के दौरान लालू यादव ने अपने पुराने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों से आत्मीय मुलाकात की तथा उनका हालचाल जाना.
मरछिया देवी चौक पर रुके
गांव के लोगों के बीच पहुंचकर लालू यादव ने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की गर्मजोशी को साझा किया. इस पूरे दौरे के क्रम में लालू प्रसाद यादव मीरगंज स्थित मरछिया देवी चौक भी रुके. वहां उन्होंने अपनी माता जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया.
जिले के विभिन्न धार्मिक और पारिवारिक स्थलों पर पहुंचे लालू यादव व उनके परिवार के सदस्यों को देखने और उनका अभिवादन करने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ जुटी रही. सुरक्षा और व्यवस्था के बीच पूरे कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं व स्थानीय निवासियों में उत्साह का माहौल बना रहा.
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