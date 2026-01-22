ETV Bharat / state

लालसिंगी भूमि विवाद: MLA सतपाल सत्ती और रायजादा आमने-सामने, जानें क्या है मामला

लालसिंगी भूमि विवाद ( ETV BHARAT )

ऊना: जिला ऊना के लालसिंगी गांव में चल रहा भूमि विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. इस मामले में मौजूदा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा आमने-सामने आ गए हैं. दोनों नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बाद गांव का यह जमीन विवाद अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. रायजादा ने खारिज किए सभी आरोप पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने बीजेपी के विधायक सत्ती द्वारा लगाए गए जमीन हेराफेरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने गांव के विकास के लिए अपनी पैतृक जमीन दान की हो, उस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाना पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण राजनीति है. रायजादा ने कहा कि उनके परिवार ने लालसिंगी गांव में रास्तों और गलियों के निर्माण के लिए 47 कनाल जमीन दान दी है. रायजादा ने सत्ती को दी खुली चुनौती पूर्व विधायक ने विधायक सतपाल सत्ती को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें संदेह है तो वे स्वयं गांव में आकर जमीन की निशानदेही और पैमाइश करवा लें. उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भी अवैध कब्जा किया है, तो उसे हटवाने की जिम्मेदारी मौजूदा विधायक और प्रशासन की है. रायजादा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता गांव में जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक तथाकथित कमेटी के जरिए उनके परिवार के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है.