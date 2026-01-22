ETV Bharat / state

लालसिंगी भूमि विवाद: MLA सतपाल सत्ती और रायजादा आमने-सामने, जानें क्या है मामला

पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने बीजेपी के विधायक सत्ती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

Lalsingi land dispute una
लालसिंगी भूमि विवाद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:15 PM IST

3 Min Read
ऊना: जिला ऊना के लालसिंगी गांव में चल रहा भूमि विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. इस मामले में मौजूदा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा आमने-सामने आ गए हैं. दोनों नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बाद गांव का यह जमीन विवाद अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है.

रायजादा ने खारिज किए सभी आरोप

पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने बीजेपी के विधायक सत्ती द्वारा लगाए गए जमीन हेराफेरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने गांव के विकास के लिए अपनी पैतृक जमीन दान की हो, उस पर अवैध कब्जे का आरोप लगाना पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण राजनीति है. रायजादा ने कहा कि उनके परिवार ने लालसिंगी गांव में रास्तों और गलियों के निर्माण के लिए 47 कनाल जमीन दान दी है.

रायजादा ने सत्ती को दी खुली चुनौती

पूर्व विधायक ने विधायक सतपाल सत्ती को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें संदेह है तो वे स्वयं गांव में आकर जमीन की निशानदेही और पैमाइश करवा लें. उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भी अवैध कब्जा किया है, तो उसे हटवाने की जिम्मेदारी मौजूदा विधायक और प्रशासन की है. रायजादा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता गांव में जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक तथाकथित कमेटी के जरिए उनके परिवार के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है.

रायजादा ने स्पष्ट किया कि लालसिंगी गांव के भविष्य का फैसला बाहरी लोग नहीं कर सकते. रायजादा ने चेतावनी दी कि अगर गांव का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा. पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में कुछ लोग पांच कनाल जमीन खरीदकर बीस कनाल जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन उन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि गांव का एक भी रास्ता सरकारी जमीन पर नहीं बना है, बल्कि सभी रास्ते उनके परिवार की निजी जमीन से होकर गुजरते हैं.

विधायक ने सरकार-प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं, विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने लालसिंगी भूमि मामले को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि गांव के लोग लंबे समय से अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी शिकायतों की अनदेखी कर रहा है. सत्ती ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार देकर भूमि माफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर किनके इशारे पर यह खेल चल रहा है. विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के साथ-साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे.

