लालसिंगी भूमि विवाद: पूर्व MLA के बयान पर विधायक सत्ती का पलटवार, बोले- बिना लैंड रिकॉर्ड कैसे दी गई जमीन

ऊना: जिला मुख्यालय ऊना के अंतर्गत लालसिंगी गांव में चल रहा भूमि विवाद अब और ज्यादा सियासी गर्मा गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा द्वारा लगाए गए आरोपों और दी गई चुनौती के बाद अब ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने तीखा पलटवार किया है. विधायक सत्ती ने पूर्व विधायक के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस गांव का आज तक विधिवत जमीनी बंदोबस्त और रिकॉर्ड ही पूरा नहीं हुआ है, वहां उनके परिवार द्वारा रास्तों के लिए जमीन देने का दावा कैसे किया जा सकता है. विधायक ने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास करार दिया है.

सत्ती ने जमीनी रिकॉर्ड पर उठाए सवाल

विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि लालसिंगी गांव में अब तक जमीन का पूरा रिकॉर्ड और बंदोबस्त ही तय नहीं हुआ है. ऐसे में पूर्व विधायक के परिवार द्वारा 47 कनाल जमीन दान देने का दावा समझ से परे है. उन्होंने कहा कि जब तक जमीन का आधिकारिक रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह के दावे सच्चाई से दूर माने जाएंगे. विधायक ने कहा कि इस तरह के बयान देकर गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों को बार-बार जिम्मेदारी क्यों?

विधायक सत्ती ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि लालसिंगी गांव में जमीनी बंदोबस्त का जिम्मा जिस अधिकारी को सौंपा गया है, वह पहले ही विजिलेंस जांच के दायरे में रह चुका है. इसके बावजूद उस अधिकारी को एक या दो नहीं, बल्कि तीन बार सेवा विस्तार दिया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर किसके इशारे पर ऐसे अधिकारी को बार-बार जिम्मेदारी दी जा रही है.