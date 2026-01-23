ETV Bharat / state

लालसिंगी भूमि विवाद: पूर्व MLA के बयान पर विधायक सत्ती का पलटवार, बोले- बिना लैंड रिकॉर्ड कैसे दी गई जमीन

विधायक सत्ती ने दो टूक कहा कि लालसिंगी भूमि विवाद की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

Published : January 23, 2026 at 7:47 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 7:57 PM IST

ऊना: जिला मुख्यालय ऊना के अंतर्गत लालसिंगी गांव में चल रहा भूमि विवाद अब और ज्यादा सियासी गर्मा गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा द्वारा लगाए गए आरोपों और दी गई चुनौती के बाद अब ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने तीखा पलटवार किया है. विधायक सत्ती ने पूर्व विधायक के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस गांव का आज तक विधिवत जमीनी बंदोबस्त और रिकॉर्ड ही पूरा नहीं हुआ है, वहां उनके परिवार द्वारा रास्तों के लिए जमीन देने का दावा कैसे किया जा सकता है. विधायक ने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास करार दिया है.

पूर्व MLA के बयान पर विधायक सत्ती का पलटवार (ETV BHARAT)

सत्ती ने जमीनी रिकॉर्ड पर उठाए सवाल

विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि लालसिंगी गांव में अब तक जमीन का पूरा रिकॉर्ड और बंदोबस्त ही तय नहीं हुआ है. ऐसे में पूर्व विधायक के परिवार द्वारा 47 कनाल जमीन दान देने का दावा समझ से परे है. उन्होंने कहा कि जब तक जमीन का आधिकारिक रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह के दावे सच्चाई से दूर माने जाएंगे. विधायक ने कहा कि इस तरह के बयान देकर गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों को बार-बार जिम्मेदारी क्यों?

विधायक सत्ती ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि लालसिंगी गांव में जमीनी बंदोबस्त का जिम्मा जिस अधिकारी को सौंपा गया है, वह पहले ही विजिलेंस जांच के दायरे में रह चुका है. इसके बावजूद उस अधिकारी को एक या दो नहीं, बल्कि तीन बार सेवा विस्तार दिया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर किसके इशारे पर ऐसे अधिकारी को बार-बार जिम्मेदारी दी जा रही है.

भूमाफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप

विधायक सत्ती ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में गरीब और कमजोर ग्रामीणों की जमीन को भूमाफिया के हाथों सौंपने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि गांव के बुजुर्गों के अनुसार लालसिंगी में करीब 400 कनाल सरकारी जमीन है, लेकिन मौजूदा बंदोबस्त में यह रकबा काफी कम दिखाया जा रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा रही है.

सतपाल रायजादा को गांव आने की नसीहत

पूर्व विधायक सतपाल रायजादा की चुनौती पर पलटवार करते हुए सत्ती ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप से पहले उन्हें गांव के आम लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा समझनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि गांव के लोग आज अपनी जमीन बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सत्ताधारी नेताओं से उम्मीद छोड़कर हाईकोर्ट का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं.

निष्पक्ष जांच की मांग

विधायक सत्ती ने दो टूक कहा कि लालसिंगी भूमि विवाद की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. विधायक ने साफ किया कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे.

