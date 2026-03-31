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जींद में ललकार रैली, किसान नेता बोले 'किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा को अमेरिका को सौंप रही सरकार'

फसल खरीद के लिए नई शर्तों का विरोधः प्रदेशाध्यक्ष जोगिंद्र नैन और एसकेएम नेताओं ने नायब सैनी सरकार पर धान खरीद में बड़े घोटाले को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि "प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अनुचित और दमनकारी शर्तें थौंप रही है." रैली में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसान इन नई शर्तों को नहीं मानेंगे और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं.

हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रैलीः वरिष्ठ एसकेएम नेता जोगेंद्र सिंह उगराहां मंगलवार को अनाज मंडी में आयोजित प्रदेशस्तरीय ललकार रैली को संबोधित कर रहे थे. इस रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर राज्य और केंद्र सरकार की किसान विरोधी और विनाशकारी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. रैली में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा फसल बेचने पर लगाए जा रहे निर्देशों का कड़ा विरोध किया.

जींद: वरिष्ठ एसकेएम नेता जोगेंद्र सिंह उगराहां ने कहा कि "सरकार किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा को अमेरिका को सौंप रही है. इस गूंगी और बहरी सरकार को बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रेड डील की गई है, उस से किसान बर्बादी की कागार पर आ जाएगा. इस ट्रेड डील को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की जाए.

बीज संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग: विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार से अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते से बाहर आने की मांग की. साथ ही बीज संशोधन विधेयक और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की गई. किसानों का आरोप है कि ये सभी फैसले कृषि क्षेत्र के लिए बेहद नुकसानदायक हैं. वरिष्ठ एसकेएम नेता जोगेंद्र सिंह उगराहां ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि "सरकार किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा को अमेरिका को सौंप रही है." उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी आजीविका और स्वतंत्रता संग्राम से हासिल संप्रभुता पर मंडरा रहे साम्राज्यवादी खतरे के खिलाफ संघर्ष तेज करें.

जींद में रैली में पहुंचे किसान (Etv Bharat)

बिजली के निजीकरण का विरोधः अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बिजली के निजीकरण और बीज क्षेत्र को कॉर्पोरेट के हवाले करने की नीति की आलोचना की. उन्होंने अमेरिका, इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की तथा इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए.

मुख्यमंत्री को मंच से चेतावनीः जोगेंद्र सिंह नैन ने मानसून के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ से किसानों की खड़ी फसलों को हुए भारी नुकसान के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये की कड़ी आलोचना की. एसकेएम ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि यदि किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत के लिए समय नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में मंत्रिमंडल के बहिष्कार का आह्वान किया जा सकता है.

श्रम संहिताओं के विरोध में काले दिवस का समर्थन: वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा दर्ज किए जा रहे पुलिस मामलों की धमकियों से एसकेएम डरने वाला नहीं है. किसानों ने मनरेगा को बहाल करने और चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) को वापस लेने की भी मांग की. रैली में एक अप्रैल को श्रम संहिताओं के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मनाए जाने वाले काले दिवस के आह्वान का समर्थन किया. रैली में मास्टर बलबीर सिंह, कंवरजीत सिंह, सुखदेव जम्मू, रतन मान, सूबेदार रणबीर, विकास सीसर, सुखविंदर सिंह, मास्टर सतीश, तेजेंद्र थिंद, हंस राज राणा, कैप्टन रणधीर चहल, सुरजीत सिंह और सुमित सहित कई नेता मौजूद रहे.

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की निंदा: रैली में किसान नेता राकेश टिकैत की ओड़िसा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की निंदा की गई. किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन लेने के लिए रैली में बुलाने की मांग की. उपायुक्त मंच पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों को राज्य सरकार तक विचारार्थ भेजा जाएगा.