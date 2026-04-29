लाल्या-काल्या मेला : सोटे खाने के लिए उमड़ते हैं लोग, 350 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा
अजमेर का लल्या-काल्या मेला अनूठा है, जो पिछले 350 सालों से चला आ रहा है. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट में इस मेले का इतिहास...
Published : April 29, 2026 at 10:09 AM IST
अजमेर : अजमेर में लल्या काल्या का मेला 350 वर्षों से भर रहा है. नया बाजार में भगवान नृसिंह मंदिर की स्थापना के साथ ही मेले की भी शुरुआत हुई थी. यह मेला अजमेर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है. मेले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल है. मेले और मंदिर की परंपरा से जुड़े हुए कई लोग जो बाहर व्यवसाय करते हैं, वह भी मेले में आने की तैयारी कर रहे हैं. मेले में भगवान नृसिंह और हिरण्यकश्यप के वध के मंचन के साथ साथ लाल्या, काल्या, जगत पिता ब्रह्म और होलिका के रूप में नकटी के हाथों से भीड़ में मौजूद लोगों पर सोटे भी बरसते हैं. इस अनूठे मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
भगवान नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को है. अजमेर में भगवान नृसिंह जयंती को धूम धाम से मनाया जाता है. अजमेर में नया बाजार में स्थित 350 बरस पुराने भगवान लक्ष्मी नृसिंह के मंदिर में तैयारियां जोरों-शोरों से शुरू हो गई हैं. भगवान लक्ष्मी नृसिंह को स्थानीय लोग नगर सेठ के नाम से भी पुकारते हैं. भगवान नृसिंह के मंदिर को ऊंचा बनाया था, ताकि आसपास की सभी हवेलियों की छत से लोग भगवान लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के दर्शन कर सकें. मंदिर की स्थापना के साथ ही अनूठे मेले की परंपरा भी जुड़ी हुई है.
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पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरा का निर्वहन : सेठ राम प्रसाद अग्रवाल ने मंदिर का निर्माण करवाया था. वर्तमान में उनकी आठवीं पीढ़ी इस परंपरा को बड़े ही शिद्दत के साथ निभा रही है. मंदिर में नृसिंह जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ मेले की तैयारी भी शुरू हो गई है. मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में अब जय-जय नृसिंह और जय लक्ष्मी नृसिंह के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी है. इस अनूठे मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. खास बात यह है कि मंदिर और मेले की परंपरा से जुड़े हुए वह लोग जो बाहर व्यवसाय करते हैं, वह भी इस मौके पर यहां मौजूद रहते हैं. यहां सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक ही है.
वर्ष में एक बार छत पर जाते हैं भगवान : मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारी अंकुश अग्रवाल बताते हैं कि भगवान लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में धार्मिक आयोजनों और अनूठे मेले की तैयारी एक माह पहले से शुरू हो जाती है. मेले में अलग-अलग किरदार होते हैं, वह मुखोटे और पोशाक धारण करते हैं, जो 350 बरस पुराने हैं. इनकी सार संभल पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है. बाहर रहने वाले लोग भी आते हैं, जो नहीं आ पाए वह वीडियो कॉल करके दर्शन पाते हैं. इन मुखोटों में एक काल्या का मुखोटा है, जो राजा हिरण्यकश्यप है. एक लाल्या है, जो भगवान वराह हैं. हिरण्याक्ष, जगत पिता ब्रह्मा और होलिका के रूप में नकटी का मुखोटा भी है.
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भगवान नृसिंह की लीला का मंचन : उन्होंने बताया कि सेठ राम प्रसाद ने भगवान लक्ष्मी नृसिंह मंदिर की स्थापना की थी. उस वक्त से ही मेले की परंपरा भी जुड़ गई है. बातचीत में उन्होंने बताया कि भगवान नृसिंह जयंती के दिन भगवान मंदिर की छत पर शाम के वक्त जाते हैं. यह भी बरसों से हो रहा है. पहले हवेलियों और घरों की छत से लोग भगवान के दर्शन किया करते थे. भगवान नृसिंह जयंती के दिन सुबह मंदिर में फूल बंगला सजाया जाएगा. साथ ही भगवान नृसिंह की कथा और महाआरती होगी. भगवान को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा. वहीं, शाम को भगवान नृसिंह की लीला का मंचन होगा. हजारों लोग इस अनूठे मेले और भगवान की लीला को देखने जुटते हैं.
परंपरा में कोई बदलाव नहीं : सेठ राम प्रसाद की आठवीं पीढ़ी साकेत अग्रवाल बताते हैं कि बुजुर्गों की शुरू की गई परंपरा को ही निभा रहे हैं. इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा बुजुर्ग करते आए हैं वैसे ही परंपराओं को निभाया जाता है. भगवान का भोग भी मंदिर में ही बनता है बाहर से कोई भोग बनाकर नहीं लगाया जाता है. मेले में भगवान नृसिंह की लीला के मंचन के लिए कौन सा किरदार किसको मिलेगा यह भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है. किरदार निभाने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं. भगवान नृसिंह का मुखोटा जयंती के दिन ही निकला जाता है.
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खंभा के कागज की होती है लूट : मंदिर परंपरा से जुड़े हुए स्थानीय संदीप गोयल बताते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकश्यप के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार लिया था. भगवान नृसिंह ने खंभ को फाड़कर हिरण्यकश्यप का शाम के वक्त वध किया था. मेले के दौरान भगवान नृसिंह की लीला का मंचन होता है और खंभा फाड़कर भगवान प्रकट होते हैं. भगवान की ओर से जिस खंभे को फाड़ा जाता है, उस खंभे के कागज को लूटने की लोगों में होड़ मची रहती है. खंभे के कागज को लोग पवित्र और चमत्कारी मानकर अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि उनके व्यापार और घर की समृद्धि हो. मान्यता यह भी है कि बच्चों के बीमार होने या पेट दर्द होने पर खंभे के कागज को पानी में मिलाकर पिलाने से सेहत में सुधार होता है.
लाल्या के सोटे की मार है प्रसाद का रूप : गोयल बताते हैं कि मेले में लाल्या, काल्या और नकटी लोगों पर सोटे बरसाते हैं. खास बात यह है कि लाल्या के सोटे को खाने के लिए लोग लालायित रहते हैं. लाल्या भगवान वराह होते हैं. लिहाजा उनके सोटे को प्रसाद मानकर लोग ग्रहण कर लेते हैं, जबकि काल्या को आतंक का पर्याय हिरण्याक्ष मानते हैं. ऐसे में लोग उसके सोटे के वार से खुद को बचाते हैं. नकटी को लोग खूब छेड़ते हैं और उसके सोटे से भी बचते हैं. नकटी होलिका के रूप में होती है.
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