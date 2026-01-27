ETV Bharat / state

विधायक लिखी बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत; SDM की गाड़ी ने स्कूल रिक्शे में मारी टक्कर

क्षेत्राधिकारी ललितपुर सदर अजय कुमार ने बताया कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है. दो लोग गंभीर घायल हैं.

विधायक लिखी बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत.
विधायक लिखी बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 2:34 PM IST

ललितपुर/अलीगढ़: ललितपुर में जाखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में विधायक लिखी बेकाबू कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, अलीगढ़ जिले के सिविल लाइंस एरिया में SDM की कार ने स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे में टक्कर मार दी, जिसमें 4 बच्चे गंभीर घायल हो गए हैं.

ललितपुर में विधायक की कार से एक्सीडटेंट: पुलिस के मुताबिक, ग्राम बरखेड़ा निवासी सुबेंद्र (18) पुत्र राजू यादव, शंकर सिंह (45) पुत्र इमरत सिंह यादव और अनुज (20) पुत्र रतीभान यादव सोमवार की रात सुंदरकांड कार्यक्रम से लौट रहे थे. रात करीब 1 बजे जाखलौन से ललितपुर की ओर जा रही विधायक लिखी तेज रफ्तार फार्च्युनर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े.

घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. तीनों को झांसी ले जाते समय सुबेंद्र यादव की रास्ते में ही मौत हो गई. वहीं, शंकर सिंह और अनुज यादव की हालत नाजुक बनी हुई है.

ग्रामीणों ने क्या बताया: ग्रामीणों का आरोप है कि कार पर विधायक लिखा हुआ था. यह राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी की बताई जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार कार को राज्यमंत्री का बेटा चला रहा था. दुर्घटना के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे.

टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए और गाड़ी ऑटोमैटिक लॉक हो गई. कार सवारों ने पीछे का शीशा तोड़ा और निकलकर भागने लगे. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कार सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उनमें से एक ने गोली मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

सुबह हुआ विरोध-प्रदर्शन: मंगलवार सुबह घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस जब कार को थाने ले जाने लगी तब ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कार ले जाने से रोक दिया.

स्थिति नियंत्रित करने के लिए मौके पर सदर सीओ अजय कुमार, सदर एसडीएम मनीष कुमार, सदर कोतवाली प्रभारी अनुराग अवस्थी, जाखलौन थाना प्रभारी अर्जुन सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने के प्रयास किए गए.

क्षेत्राधिकारी ललितपुर सदर अजय कुमार ने बताया कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है. दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. आगे कार्रवाई की जा रही है.

अलीगढ़ में SDM की गाड़ी ने स्कूल रिक्शे में मारी टक्कर.
अलीगढ़ में SDM की गाड़ी ने स्कूल रिक्शे में मारी टक्कर. (Photo Credit: ETV Bharat)

अलीगढ़ में SDM का गाड़ी ने मारी टक्कर: अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया. अंबेडकर पार्क के पास SDM लिखी कार ने अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं से भरे एक रिक्शे को टक्कर मार दी. हादसे में चार स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए है. अन्य बच्चों को भी चोटें आईं हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा पलट गया और बच्चे सड़क पर गिर पड़े. आसपास के लोगों ने तुरंत घायल बच्चों को संभाला और पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि स्थानीय पुलिस को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उनके अनुसार दुर्घटना के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त वाहन की गति कितनी थी और यातायात नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

