विधायक लिखी बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत; SDM की गाड़ी ने स्कूल रिक्शे में मारी टक्कर

ललितपुर/अलीगढ़: ललितपुर में जाखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में विधायक लिखी बेकाबू कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, अलीगढ़ जिले के सिविल लाइंस एरिया में SDM की कार ने स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे में टक्कर मार दी, जिसमें 4 बच्चे गंभीर घायल हो गए हैं.

ललितपुर में विधायक की कार से एक्सीडटेंट: पुलिस के मुताबिक, ग्राम बरखेड़ा निवासी सुबेंद्र (18) पुत्र राजू यादव, शंकर सिंह (45) पुत्र इमरत सिंह यादव और अनुज (20) पुत्र रतीभान यादव सोमवार की रात सुंदरकांड कार्यक्रम से लौट रहे थे. रात करीब 1 बजे जाखलौन से ललितपुर की ओर जा रही विधायक लिखी तेज रफ्तार फार्च्युनर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े.

घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. तीनों को झांसी ले जाते समय सुबेंद्र यादव की रास्ते में ही मौत हो गई. वहीं, शंकर सिंह और अनुज यादव की हालत नाजुक बनी हुई है.

ग्रामीणों ने क्या बताया: ग्रामीणों का आरोप है कि कार पर विधायक लिखा हुआ था. यह राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी की बताई जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार कार को राज्यमंत्री का बेटा चला रहा था. दुर्घटना के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे.

टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए और गाड़ी ऑटोमैटिक लॉक हो गई. कार सवारों ने पीछे का शीशा तोड़ा और निकलकर भागने लगे. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कार सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उनमें से एक ने गोली मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

सुबह हुआ विरोध-प्रदर्शन: मंगलवार सुबह घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस जब कार को थाने ले जाने लगी तब ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कार ले जाने से रोक दिया.