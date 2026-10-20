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ललितपुर : दो बच्चों के के साथ कुएं में कूदी महिला, तीनों की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

ललितपुर: बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टीकरा तिवारी में एक दुखद घटना घटित हुई है. यहां महिला ने अपने 7 साल के बेटे और 5 साल की मासूम के साथ कुएं में छलांग लगा दी. जानकारी मिलने पर बानपुर पुलिस मौके पर पहुंची. जहां कुएं से तीनों मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया. इस मामले को लेकर पारिवारिक कलह एवं प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है. गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है.

मृतकों में पूजा कुशवाहा (32), बेटा लक्ष्य और बेटी पूर्वी है. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. जबकि पुलिस अधीक्षक ललितपुर संजीव वाजपेयी ने बताया कि प्राप्त सूचना पर थाना बानपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कुएं से बाहर निकालवाया. मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए हैं. अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है. मौके पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.