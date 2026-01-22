ललितपुर में दामाद ने की सास की हत्या; बेटी-दामाद का विवाद सुलझाने पहुंची थी महिला
Published : January 22, 2026 at 11:38 AM IST
ललितपुर: दामाद और बेटी के घरेलू झगड़े को सुलझाने पहुंची सास की हत्या का आरोप उसके ही दामाद पर लगा है. बेटी-दामाद का विवाद जब नहीं सुलझा तो मां अपनी बेटी को साथ लेकर घर जाने लगी. आरोप है कि इसी से गुस्साए दामाद ने सास पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है. घटना सदर कोतवाली के आजादपुरा मोहल्ले की है.
पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने बताया कि मृतका की पहचान मुन्नी (50) पत्नी रामस्वरुप निवासी गांव देवरान, थाना क्षेत्र बार, जिला ललितपुर के रूप में हुई है. दामाद पर ही अपनी सास मुन्नी की हत्या करने का आरोप लगा है.
पुलिस आरोपी दामाद सोबरन सिंह राजपूत की तलाश कर ही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी.
क्या है पूरा मामला: पुलिस अधीक्षक ने बताया देवरान गांव निवासी मुन्नी की बेटी रश्मि और दामाद सोबरन सिंह राजपूत अपने बच्चों के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजादपुरा करीम नगर में रहते हैं.
बेटी और दामाद के बीच पिछले कई दिनों से किसी बात को लेकर घरेलू विवाद चल रहा था. बेटी ने अपनी मां मुन्नी को यही विवाद सुलझाने के लिए बुलाया था.
इस विवाद को खत्म करने के लिए कई और रिश्तेदार भी आए हुए थे. हालांकि बातचीत से मामला नहीं सुलझा. बुधवार की शाम करीब 7 बजे मुन्नी अपनी बेटी रश्मि को लेकर अपने साथ अपने गांव देवरान जाने लगी.
इसी दौरान सास और दामाद के बीच कहासुनी हुई. इससे आक्रोशित दामाद ने अपनी सास पर पत्थर से हमला कर दिया. वह लहूलुहान होकर गिर गई. परिजनों ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.
