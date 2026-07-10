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सेवानिवृत्त शिक्षक ने संदिग्ध हालात में दी जान; सुसाइड नोट में लिखीं चौंकाने वाली बातें, पूर्व एसपी समेत 6 पर केस दर्ज

ललितपुर : बार थाना क्षेत्र के ग्राम बुरौगांव चिगलौवा निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजाराम गोस्वामी की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुरुवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन और ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां दोपहर करीब 1 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं इस मामले में तत्कालीन एसपी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.



मामले में नया मोड़ उस समय आया जब शिक्षक के पुत्र अनुराग गोस्वामी ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपा. प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के लगातार उत्पीड़न और प्रताड़ना के कारण उनके पिता मानसिक रूप से परेशान हो गए थे. जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है. इसके अलावा उसने एक सुसाइड नोट भी पुलिस को दिया है. सुसाइड नोट के अनुसार वर्ष 2002 में शिक्षक के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस लिखा गया था. जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ललितपुर एलवी एंटोनी कुमार ने बिना जांच किए ही कार्रवाई की गई थी. सुसाइड नोट में इस दावे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है.



अनुराग गोस्वामी का दावा है कि मृत्यु से पहले राजाराम गोस्वामी ने तीन पन्नों का हस्तलिखित सुसाइड नोट अपने पुत्र को दिया था. पुत्र ने पुलिस से मांग की है कि उक्त सुसाइड नोट को पंचायतनामा की कार्रवाई में शामिल कर महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए तथा सुसाइड नोट के तथ्यों के आधार पर नामित व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक ने बताया कि शिक्षक पुत्र के शिकायती पत्र और सुसाइड के तथ्यों की जांच की जा रही है.

तत्कालीन एसपी एसपी एलवी एंटनी सहित छह पर केस दर्ज