सेवानिवृत्त शिक्षक ने संदिग्ध हालात में दी जान; सुसाइड नोट में लिखीं चौंकाने वाली बातें, पूर्व एसपी समेत 6 पर केस दर्ज
बार थाना क्षेत्र के ग्राम बुरौगांव चिगलौवा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ने उत्पीड़न और प्रताड़ना के कारण उठाया आत्मघाती कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 2:34 PM IST
ललितपुर : बार थाना क्षेत्र के ग्राम बुरौगांव चिगलौवा निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजाराम गोस्वामी की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुरुवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन और ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां दोपहर करीब 1 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं इस मामले में तत्कालीन एसपी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.
मामले में नया मोड़ उस समय आया जब शिक्षक के पुत्र अनुराग गोस्वामी ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपा. प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के लगातार उत्पीड़न और प्रताड़ना के कारण उनके पिता मानसिक रूप से परेशान हो गए थे. जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है. इसके अलावा उसने एक सुसाइड नोट भी पुलिस को दिया है. सुसाइड नोट के अनुसार वर्ष 2002 में शिक्षक के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस लिखा गया था. जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ललितपुर एलवी एंटोनी कुमार ने बिना जांच किए ही कार्रवाई की गई थी. सुसाइड नोट में इस दावे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है.
अनुराग गोस्वामी का दावा है कि मृत्यु से पहले राजाराम गोस्वामी ने तीन पन्नों का हस्तलिखित सुसाइड नोट अपने पुत्र को दिया था. पुत्र ने पुलिस से मांग की है कि उक्त सुसाइड नोट को पंचायतनामा की कार्रवाई में शामिल कर महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए तथा सुसाइड नोट के तथ्यों के आधार पर नामित व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक ने बताया कि शिक्षक पुत्र के शिकायती पत्र और सुसाइड के तथ्यों की जांच की जा रही है.
तत्कालीन एसपी एसपी एलवी एंटनी सहित छह पर केस दर्ज
सेवानिवृत्त शिक्षक राजाराम गोस्वामी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एलवी. एंटनी देवकुमार सहित छह लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 व 308 (4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को करीब 40 गांवों के 200 से अधिक ग्रामीण और परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे. परिजनों ने एफआईआर दर्ज न होने की दशा में शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था.
बताया जा रहा कि राजाराम गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली थी. उनके पास से न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और बार थाना प्रभारी के नाम तीन सुसाइड नोट बरामद हुए हैं. इनमें वर्ष 2002 में दर्ज एक कथित फर्जी एससी/एसटी मुकदमे, अपमान और लंबे समय से चले आ रहे मानसिक उत्पीड़न का उल्लेख है. शिक्षक के पुत्र अनुराग गोस्वामी का आरोप है कि 24 वर्षों से चले आ रहे उत्पीड़न से आहत होकर उनके पिता ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शिक्षक पुत्र अनुराग गोस्वामी तहरीर के आधार पर तत्कालीन एसपी एल.वी. एंटनी देवकुमार के अलावा गोकुल प्रसाद, कामता प्रसाद, देवेंद्र कुमार, गुलाब और छोटेलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
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