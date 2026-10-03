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ललितपुर में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म; एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

ललितपुर : कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में 25 साल के युवक ने चार साल की मासूम से दरिंदगी की. मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचते ही मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में आरोपी पैर में पुलिस की गोली लगी है. मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

बताया गया कि कोतवाली तालबेहट क्षेत्र की वृद्धा अपनी पोती को गंभीर हालत में लेकर कोतवाली पहुंची थी. वृद्धा का कहना है कि बीते शुक्रवार शाम करीब 4 बजे पोती (4) घर के पास खेल रही थी. इसी दौरान एक युवक (25) बच्ची को बहाने से अपने साथ ले गया. गांव के बाहर सुनसान इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया. मासूम रोते हुए लहूलुहान अवस्था में घर पहुंची और आपबीती बताई. पुलिस ने वृद्धा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया और मासूम बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए ललितपुर मेडिकल कॉलेज भेजा है.

कोतवाली तालबेहट प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बच्ची के माता-पिता अन्य जिले में मजदूरी करते हैं. मासूम अपनी दादी के पास रह रही थी. आरोपी अक्सर मासूम बच्ची को खिलाने के लिए उनके घर आता जाता रहता था. शुक्रवार वह बच्ची को दुकान पर चाट खिलाने के बहाने ले गया था. आरोपी शनिवार तड़के मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पैर में गोली लगी है. आरोपी पास से एक तंमचा, 1 जिन्दा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं.