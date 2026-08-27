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यूपी में बाढ़: माताटीला बांध के 15 गेट खोले, 38 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

माताटीला बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बेतवा नदी उफान पर है.

यूपी में भारी बारिश:
यूपी में भारी बारिश: (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 2:12 PM IST

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ललितपुर: यूपी समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. राजघाट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद माताटीला बांध में भी जलस्तर बढ़ गया. इसके चलते सिंचाई निर्माण खंड के अधिकारियों ने माताटीला बांध के 15 गेट खोलकर करीब 38 हजार क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है.


पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है: माताटीला बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बेतवा नदी उफान पर है. वहीं सुकमा-डुकमा बांध के जरिए भी पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है. इससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है. माताटीला सिंचाई निर्माण खंड के सहायक अभियंता रामफल सिंह ने बताया कि बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है.


कितना पानी छोड़ा गया: फिलहाल 15 गेट खोलकर करीब 38 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जलस्तर बढ़ने पर पानी की निकासी और बढ़ाई जा सकती है. प्रशासन ने बेतवा नदी किनारे बसे गांवों में सूचना भेजकर लोगों को सतर्क रहने और नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है.


मृतक की शिनाख्त: सुकुवां-ढुकुवां बांध में डूबने से युवक की मौत, शव की तलाश जारी तालबेहट सुकुवां-ढुकुवां बांध में नहाते समय तेज पानी के बहाव में बहने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान 20 वर्षीय सुखदेव पुत्र खयाली अहिरवार निवासी पूराविरधा के रूप में हुई है.

बताया गया कि सुखदेव बांध में नहाने गया था. इसी दौरान वह तेज पानी के बहाव की चपेट में आकर बह गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश जारी है आज सुबह तक म्रतक की कोई जानकारी नहीं मिली है.

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