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ललितपुर का प्रभू अहिरवार हत्याकांड: गवाहों के विरोधाभासी बयानों पर हाईकोर्ट ने 10 साल बाद दोषी को किया बरी

ललितपुर सत्र न्यायालय ने सुम्मीलाल को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:31 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर में तालबेहट थानाक्षेत्र के 20 साल पुराने प्रभू अहिरवार हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए सुम्मीलाल को आरोप से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वास योग्य नहीं है और अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.

अपील पर सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय और एजीए ऋषि चड्ढा ने सजा को सही बताते हुए दलील दी कि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है और सभी अभियोजन साक्षियों ने सुसंगत बयान दिए हैं. जिरह में भी वे अडिग रहे. चश्मदीदों की गवाही को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी पूरा समर्थन मिलता है.

शव की बरामदगी, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सनी मिट्टी की बरामदगी घटना स्थल को साबित करती है. मौके से आरोपी की गिरफ्तारी भी अभियोजन की कहानी का समर्थन करती है. एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी के कपड़ों पर मानव रक्त के नमूने अभियोजन केस की पुष्टि करते हैं. ऐसे में आरोपी को जांच में हुई चूक का लाभ नहीं दिया जा सकता.

बचाव पक्ष के तर्क : एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी ने कहा कि एफआईआर और मुख्य गवाह की गवाही में विरोधाभास है. चश्मदीदों की मौजूदगी संदिग्ध है. आरोपी की गिरफ्तारी और कुल्हाड़ी की बरामदगी को लेकर सभी चश्मदीद गवाहों और जांच अधिकारी के बयान में विरोधाभास है. हत्या का मकसद भी साबित नहीं हुआ. आरोपी को संपत्ति हड़पने के लिए फंसाया गया.

हाईकोर्ट का मत : सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने सरकारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि प्रभू की मां सल्लो ने खुद कोर्ट में कहा कि सुम्मीलाल और संगीता के बीच कोई अवैध संबंध नहीं थे. दूसरे गवाह रज्जन ने भी इसकी पुष्टि नहीं की. कोर्ट ने माना कि अवैध संबंध का मकसद विश्वास योग्य नहीं है. तीनों गवाहों ने कहा कि वे अपने घरों में थे, लेकिन साइट प्लान में तीनों को खुले आंगन में बैठा दिखाया गया. कोर्ट ने कहा कि साइट प्लान से स्पष्ट है कि घर में बैठकर कोई घटना नहीं देख सकता था. इससे स्पष्ट है कि गवाहों के बयान और साइट प्लान में बड़ा विरोधाभास है.

गवाहों ने दिए अलग-अलग बयान : एफआईआर में कहा गया कि आरोपी को भगा दिया गया. मुख्य गवाह ने कहा पुलिस ने आरोपी को घर में बंधा पाया. दूसरे गवाह ने कहा उसे पेड़ से बांधा गया था, लेकिन विवेचक ने कहा कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर उसके दरवाजे से गिरफ्तार किया गया और बरामदगी मेमो में आरोपी की मौजूदगी का जिक्र ही नहीं है.

बयान विश्वसनीय नहीं : खंडपीठ ने कहा कि तीनों चश्मदीद गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं. आरोपी अविवाहित है और संपत्ति का एकमात्र वारिस है. बचाव पक्ष का तर्क कि संपत्ति हड़पने के लिए फंसाया गया, को बल मिलता है. हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला रद्द कर सुम्मीलाल को आरोप से बरी कर दिया. साथ ही किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर उसे तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया.

यह था मामला : 11 मई 2016 को ललितपुर के तालबेहट इलाके के सुनौरी गांव में प्रभू अहिरवार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद प्रभू के पिता काशीराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई. 10 मई 2016 की रात प्रभू व भतीजे सुम्मीलाल में झगड़ा हुआ और सुम्मीलाल ने कुल्हाड़ी से वार कर प्रभू की हत्या कर दी. ललितपुर सत्र न्यायालय ने ट्रायल के बाद सुम्मीलाल को दोषसिद्ध पाते हुए आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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