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ललितपुर का प्रभू अहिरवार हत्याकांड: गवाहों के विरोधाभासी बयानों पर हाईकोर्ट ने 10 साल बाद दोषी को किया बरी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर में तालबेहट थानाक्षेत्र के 20 साल पुराने प्रभू अहिरवार हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए सुम्मीलाल को आरोप से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वास योग्य नहीं है और अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.

अपील पर सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय और एजीए ऋषि चड्ढा ने सजा को सही बताते हुए दलील दी कि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है और सभी अभियोजन साक्षियों ने सुसंगत बयान दिए हैं. जिरह में भी वे अडिग रहे. चश्मदीदों की गवाही को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी पूरा समर्थन मिलता है.

शव की बरामदगी, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सनी मिट्टी की बरामदगी घटना स्थल को साबित करती है. मौके से आरोपी की गिरफ्तारी भी अभियोजन की कहानी का समर्थन करती है. एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी के कपड़ों पर मानव रक्त के नमूने अभियोजन केस की पुष्टि करते हैं. ऐसे में आरोपी को जांच में हुई चूक का लाभ नहीं दिया जा सकता.

बचाव पक्ष के तर्क : एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी ने कहा कि एफआईआर और मुख्य गवाह की गवाही में विरोधाभास है. चश्मदीदों की मौजूदगी संदिग्ध है. आरोपी की गिरफ्तारी और कुल्हाड़ी की बरामदगी को लेकर सभी चश्मदीद गवाहों और जांच अधिकारी के बयान में विरोधाभास है. हत्या का मकसद भी साबित नहीं हुआ. आरोपी को संपत्ति हड़पने के लिए फंसाया गया.

हाईकोर्ट का मत : सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने सरकारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि प्रभू की मां सल्लो ने खुद कोर्ट में कहा कि सुम्मीलाल और संगीता के बीच कोई अवैध संबंध नहीं थे. दूसरे गवाह रज्जन ने भी इसकी पुष्टि नहीं की. कोर्ट ने माना कि अवैध संबंध का मकसद विश्वास योग्य नहीं है. तीनों गवाहों ने कहा कि वे अपने घरों में थे, लेकिन साइट प्लान में तीनों को खुले आंगन में बैठा दिखाया गया. कोर्ट ने कहा कि साइट प्लान से स्पष्ट है कि घर में बैठकर कोई घटना नहीं देख सकता था. इससे स्पष्ट है कि गवाहों के बयान और साइट प्लान में बड़ा विरोधाभास है.