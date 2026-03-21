ETV Bharat / state

ललितपुर पुलिस पर मारपीट का आरोप; खदेड़ने के दौरान कुएं में गिरा युवक, मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन

शिवम के चाचा विनोद ने बताया कि दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया.

Photo Credit: ETV Bharat
बाइक चोरी और शराब पीने का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के नाराहट थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक, शिवम, की कुएं में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने नाराहट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की मारपीट और खदेड़ने की वजह से यह हादसा हुआ. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मड़ावरा के ग्राम सौंरई निवासी शिवम अपने रिश्तेदारों के साथ नई बाइक खरीदकर घर लौट रहा था. रास्ते में शौच के लिए रुकने के दौरान नाराहट पुलिस बल वहां पहुंचा और उन पर बाइक चोरी और शराब पीने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी.

कुएं में गिरने से हुई युवक की मौत: परिजनों की तहरीर के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने लाठियों से मारपीट शुरू की और जब उन्होंने शिवम को पकड़ना चाहा, तो वह जान बचाने के लिए भागा. भागने के दौरान शिवम पास ही स्थित एक बिना मुंडेर के गहरे कुएं में गिर गया और डूबने से उसकी जान चली गई.

जानकारी देते शिवम के चाचा विनोद. (Video Credit: ETV Bharat)

शनिवार सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की, तो घटनास्थल से कुछ दूरी पर शिवम का शव कुएं में उतराता हुआ मिला. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

तनाव के कारण पुलिस बल तैनात: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पाली सीओ अजय कुमार, एसडीएम निशांत तिवारी, एसओजी (SOG) और पीएसी (PAC) सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. गोताखोरों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया, लेकिन आक्रोशित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया. नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों की मांग है कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे. (Photo Credit: ETV Bharat)

एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: पुलिस प्रशासन और उच्चाधिकारी प्रदर्शनकारी परिजनों को समझाने-बुझाने और न्याय का भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने कहा है कि पूरे प्रकरण की गहनता से निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस बल सुरक्षा के मद्देनजर गांव में मुस्तैद है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने कहा, "यूपी की हर गोशाला में बनेगा 'भूसा बैंक', उत्कृष्ट गो-सेवक होंगे सम्मानित"

TAGGED:

NARAHAT POLICE ALLEGATION CASE
UP POLICE BRUTALITY ALLEGATION
SHIVAM DEATH CASE UP
FAMILY PROTEST AGAINST POLICE
LALITPUR YOUTH DEATH WELL CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.