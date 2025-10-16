ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में 36.99% वोटिंग, कल आएगा रिजल्ट
नगर पालिका अध्यक्ष की मृत्यु की वजह से खाली सीट पर कराए गए उपचुनाव, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा.
ललितपुर: ललितपुर में बुधवार को नगर पालिका परिषद के उप चुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया. नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए 36.99% वोटिंग हुई. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है.
सुबह से शाम तक मतदान प्रतिशत: प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सुबह 7 से 9 बजे तक 4.6 प्रतिशत मतदान हुआ. सुबह 11 बजे तक 11.29 प्रतिशत हुआ. अपराह्न 1 बजे तक 21.3 फीसदी, अपराह्न 3 बजे तक 29.14 फीसदी मतदान सम्पन्न हुआ था। इसके बाद शाम 5 बजे तक 36.99 फीसदी कुल मतदान हुआ.
कड़ी सुरक्षा में पड़े वोटः नगर पालिका परिषद उप चुनाव को लेकर संवेदन व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित कर लिए गए थे. सभी जगह मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्ती देखी गयी. मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रेक्षक/अपर आयुक्त समेत कई पुलिस अधिकारी निरंतर भ्रमण पर रहे. मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रही. मतदान केन्द्रों पर पुलिस सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे. कई जगह वाहनों की भी चेकिंग की गई.राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ भी सदर विधायक के आवास पर पहुंचे. वह इस वार्ड में दो घंटे तक मौजूद रहे. वहीं, डीएम अमनदीप डुली ने बताया कि 36.99 प्रतिशत वोटिंग हुई है. मतदान शांतिपूर्ण रहा है. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी.
चार प्रत्याशी मैदान मेंः इस उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें भाजपा से सोनाली जैन, सपा-कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी नीलम चौबे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाजरीन बानो व मीना राजा शामिल हैं. सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गया है. यह उपचुनाव वर्ष 2023 में विजयी रही भाजपा की सरला जैन के निधन के कारण कराया जा रहा है. उनका 24 जून 2025 को बीमारी से निधन हो गया था. पार्टी ने इस बार उनकी बहू सोनाली जैन पर दांव लगाया है.
सिपाही को राइफल देना पड़ा महंगा, सस्पेंड: ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में एक सिपाही को महंगा जब पड़ गया,जब सिपाही ने एक शराबी को अपनी राइफल दे दी. शराबी राइफल लेकर बच्चों को डराने लगा. इस मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए सिपाही को सस्पेंड कर दिया है.
