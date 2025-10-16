ETV Bharat / state

ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में 36.99% वोटिंग, कल आएगा रिजल्ट

नगर पालिका अध्यक्ष की मृत्यु की वजह से खाली सीट पर कराए गए उपचुनाव, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा.

lalitpur municipal corporation by election 37 percent voting results will be declared 17 october
ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:14 AM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 8:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ललितपुर: ललितपुर में बुधवार को नगर पालिका परिषद के उप चुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया. नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए 36.99% वोटिंग हुई. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है.



सुबह से शाम तक मतदान प्रतिशत: प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सुबह 7 से 9 बजे तक 4.6 प्रतिशत मतदान हुआ. सुबह 11 बजे तक 11.29 प्रतिशत हुआ. अपराह्न 1 बजे तक 21.3 फीसदी, अपराह्न 3 बजे तक 29.14 फीसदी मतदान सम्पन्न हुआ था। इसके बाद शाम 5 बजे तक 36.99 फीसदी कुल मतदान हुआ.


कड़ी सुरक्षा में पड़े वोटः नगर पालिका परिषद उप चुनाव को लेकर संवेदन व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित कर लिए गए थे. सभी जगह मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्ती देखी गयी. मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रेक्षक/अपर आयुक्त समेत कई पुलिस अधिकारी निरंतर भ्रमण पर रहे. मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रही. मतदान केन्द्रों पर पुलिस सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे. कई जगह वाहनों की भी चेकिंग की गई.राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ भी सदर विधायक के आवास पर पहुंचे. वह इस वार्ड में दो घंटे तक मौजूद रहे. वहीं, डीएम अमनदीप डुली ने बताया कि 36.99 प्रतिशत वोटिंग हुई है. मतदान शांतिपूर्ण रहा है. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी.

lalitpur municipal corporation by election 37 percent voting results will be declared 17 october
ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में अफसर लगातार राउंड पर रहे. (etv bharat)
lalitpur municipal corporation by election 37 percent voting results will be declared 17 october
ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में कड़ी सुरक्षा रही. (etv bharat)
lalitpur municipal corporation by election 37 percent voting results will be declared 17 october
ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव. (etv bharat)


चार प्रत्याशी मैदान मेंः इस उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें भाजपा से सोनाली जैन, सपा-कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी नीलम चौबे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाजरीन बानो व मीना राजा शामिल हैं. सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गया है. यह उपचुनाव वर्ष 2023 में विजयी रही भाजपा की सरला जैन के निधन के कारण कराया जा रहा है. उनका 24 जून 2025 को बीमारी से निधन हो गया था. पार्टी ने इस बार उनकी बहू सोनाली जैन पर दांव लगाया है.


सिपाही को राइफल देना पड़ा महंगा, सस्पेंड: ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में एक सिपाही को महंगा जब पड़ गया,जब सिपाही ने एक शराबी को अपनी राइफल दे दी. शराबी राइफल लेकर बच्चों को डराने लगा. इस मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए सिपाही को सस्पेंड कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः पीलीभीत का कैक्टस मैन; हर्षल ने छत पर बसा डाली 'कांटों की दुनिया', 400 से ज्यादा प्रजातियां, 50 साल तक पुराने पौधे

ये भी पढ़ेंः उम्र 4 साल, वजन 16 क्विंटल, कमाई 4 लाख महीना; मिलिए हरियाणा के 'जोरावर' से जिसने मेरठ में मचाया तहलका

Last Updated : October 16, 2025 at 8:30 AM IST

TAGGED:

LALITPUR NEWS
MUNICIPAL CORPORATION BY ELECTION
ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव
LALITPUR BY ELECTION RESULT
LALITPUR BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.