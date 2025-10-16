ETV Bharat / state

ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में 36.99% वोटिंग, कल आएगा रिजल्ट

ललितपुर: ललितपुर में बुधवार को नगर पालिका परिषद के उप चुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया. नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए 36.99% वोटिंग हुई. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है.







सुबह से शाम तक मतदान प्रतिशत: प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सुबह 7 से 9 बजे तक 4.6 प्रतिशत मतदान हुआ. सुबह 11 बजे तक 11.29 प्रतिशत हुआ. अपराह्न 1 बजे तक 21.3 फीसदी, अपराह्न 3 बजे तक 29.14 फीसदी मतदान सम्पन्न हुआ था। इसके बाद शाम 5 बजे तक 36.99 फीसदी कुल मतदान हुआ.





कड़ी सुरक्षा में पड़े वोटः नगर पालिका परिषद उप चुनाव को लेकर संवेदन व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित कर लिए गए थे. सभी जगह मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्ती देखी गयी. मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रेक्षक/अपर आयुक्त समेत कई पुलिस अधिकारी निरंतर भ्रमण पर रहे. मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रही. मतदान केन्द्रों पर पुलिस सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे. कई जगह वाहनों की भी चेकिंग की गई.राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ भी सदर विधायक के आवास पर पहुंचे. वह इस वार्ड में दो घंटे तक मौजूद रहे. वहीं, डीएम अमनदीप डुली ने बताया कि 36.99 प्रतिशत वोटिंग हुई है. मतदान शांतिपूर्ण रहा है. मतगणना 17 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी.