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ललितपुर में नकली DAP खाद बनाने के कारोबार का भंडाफोड़: 217 बोरी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पनारी स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद की है.

एसडीएम सदर हेमंत पटेल और कृषि अधिकारी के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई. छापामार टीम ने मौके से 217 बोरियों में भरी नकली खाद, खाली बोरियां और तौलने का कांटा बरामद कर सीज कर दिया है.

ग्राहक बनकर पहुंची टीम, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार और कई फरार: प्रशासनिक टीम ने इस कार्रवाई को पूरी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था. छापेमारी करने से पहले टीम का एक कर्मचारी ग्राहक बनकर संदिग्ध मकान पर पहुँचा और स्थिति का जायजा लिया. जैसे ही टीम ने मकान पर दबिश दी, तो वहाँ हड़कंप मच गया और कुछ लोग भागने में सफल रहे. इसके बावजूद टीम ने मौके से तीन लोगों को धर दबोचा और मामले की गहन पूछताछ शुरू कर दी.

सस्ती पोटेशियम खाद को इफको की बोरी में भरकर महंगे दामों पर बेचने का खेल: एसडीएम सदर हेमंत पटेल ने बताया कि जालसाज पोटेशियम पीडीएम खाद को इफको की असली बोरियों में भरकर डीएपी के नाम पर किसानों को बेच रहे थे. बाजार में जिस पीडीएम की कीमत महज 450 से 500 रुपये होती है, उसे डीएपी बताकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था. गिरोह के लोग गांव में किराए का मकान लेकर काफी समय से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे. पकड़े गए मजदूरों ने बताया कि वे मजदूरी पर काम करने के लिए यहां आए थे.

जिला प्रशासन की देर शाम तक जारी रही कार्रवाई, FIR दर्ज करने का आदेश: किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए प्रशासन की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही. प्रशासन ने बरामद सामग्री को जब्त करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों ने साफ किया है कि कृषि सामग्री में मिलावट और धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

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