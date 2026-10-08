ललितपुर में 15 हजार रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम को देख जलाने लगा था नोट
ललितपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की झांसी टीम ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल विपुल तिवारी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:43 PM IST
ललितपुर: भ्रष्टाचार निवारण संगठन की झांसी इकाई ने गुरुवार को ललितपुर में कार्रवाई की है. टीम ने राजस्व लेखपाल विपुल तिवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि लेखपाल ने टौरिया गांव की एक जमीन पर शिकायतकर्ता का कब्जा बरकरार रखने के बदले पैसों की मांग की थी. राजस्व की धारा 30(2) की कार्रवाई में पीड़ित के पक्ष में राय देने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी.
पकड़े जाने के डर से नोट जलाने लगा आरोपी: शिकायतकर्ता मनोज कुमार की जमीन गाटा संख्या 767 में स्थित है, जहां उपजिलाधिकारी के आदेश पर पहले ही हदबंदी हो चुकी थी. इसके बावजूद लेखपाल विपुल तिवारी ने दूसरे पक्ष का प्रार्थना पत्र आने की बात कहकर 20 हजार रुपये मांगे थे. बाद में सौदा 15 हजार रुपये में तय हुआ और रकम न देने पर कार्रवाई की धमकी दी गई. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने 8 अक्टूबर 2026 को ट्रैप की योजना बनाई और लेखपाल के किराए के घर पर छापा मारा.
किचन के सिंक से बरामद हुए जले हुए नोट: टीम के पहुंचते ही आरोपी लेखपाल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और रिश्वत के नोटों को आग के हवाले करने लगा. एंटी करप्शन टीम ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया और अंदर से जले हुए नोटों के अवशेष बरामद किए. रसोई घर के सिंक से भी जली हुई भारतीय मुद्रा के टुकड़े पाए गए. इसके बाद जब आरोपी लेखपाल के हाथों का रासायनिक परीक्षण कराया गया, तो पानी का रंग तुरंत गुलाबी हो गया.
कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा: मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को भी टीम ने अहम साक्ष्य के रूप में अपनी कार्रवाई में शामिल किया है. पकड़ा गया लेखपाल विपुल तिवारी मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है और टौरिया क्षेत्र में तैनात था. कार्रवाई पूरी करने के बाद टीम आरोपी को लेकर थाना कोतवाली पहुंची, जहां उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया. एंटी करप्शन के क्षेत्राधिकारी नईम खान ने बताया कि किसान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है.
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