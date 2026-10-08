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ललितपुर में 15 हजार रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम को देख जलाने लगा था नोट

किसान मनोज कुमार की शिकायत पर हुई कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

ललितपुर: भ्रष्टाचार निवारण संगठन की झांसी इकाई ने गुरुवार को ललितपुर में कार्रवाई की है. टीम ने राजस्व लेखपाल विपुल तिवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि लेखपाल ने टौरिया गांव की एक जमीन पर शिकायतकर्ता का कब्जा बरकरार रखने के बदले पैसों की मांग की थी. राजस्व की धारा 30(2) की कार्रवाई में पीड़ित के पक्ष में राय देने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी.

पकड़े जाने के डर से नोट जलाने लगा आरोपी: शिकायतकर्ता मनोज कुमार की जमीन गाटा संख्या 767 में स्थित है, जहां उपजिलाधिकारी के आदेश पर पहले ही हदबंदी हो चुकी थी. इसके बावजूद लेखपाल विपुल तिवारी ने दूसरे पक्ष का प्रार्थना पत्र आने की बात कहकर 20 हजार रुपये मांगे थे. बाद में सौदा 15 हजार रुपये में तय हुआ और रकम न देने पर कार्रवाई की धमकी दी गई. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने 8 अक्टूबर 2026 को ट्रैप की योजना बनाई और लेखपाल के किराए के घर पर छापा मारा.