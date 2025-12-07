ETV Bharat / state

दोष सिद्ध होने के बाद महिला ने खाया विषाक्त पदार्थ, मेडिकल काॅलेज ले जाते समय मौत

ललितपुर : अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल न्यायालय) में चल रहे हत्या मामले में दोष सिद्ध होने के बाद एक आरोपी महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. उसे आननफानन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. न्यायालय के आदेश पर अन्य आरोपियों महिला के बेटे, बेटी सहित चार को भी जेल भेज दिया है.

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने बताया कि मामला 2 साल पहले 17 सितंबर 2023 का है. कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर नेन्सी गार्डन के पीछे रहने वाले किशन (22) पुत्र पन्नालाल अहिरवार को दो महिलाओं सहित 6 से अधिक लोगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा था. गंभीर रूप से घायल किशन को लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा था. जहां उसकी मौत हो गई थी. इस केस में गेंदा बाई (60), उसकी बेटी अशर्फी, बेटा बबलू, सुरेंद्र और द्रोपाल आरोपी थे.

अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल न्यायालय) में सुनवाई के बाद शनिवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था. न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश दिए थे. इसी दौरान गेंदा बाई ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन गेंदाबाई की रास्ते में मौत हो गई.