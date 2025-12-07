ETV Bharat / state

दोष सिद्ध होने के बाद महिला ने खाया विषाक्त पदार्थ, मेडिकल काॅलेज ले जाते समय मौत

अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल) ने महिला व उसके बेटे-बेटी सहित चार आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया था.

जिला एवं सत्र न्यायालय ललितपुर.
जिला एवं सत्र न्यायालय ललितपुर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ललितपुर : अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल न्यायालय) में चल रहे हत्या मामले में दोष सिद्ध होने के बाद एक आरोपी महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. उसे आननफानन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. न्यायालय के आदेश पर अन्य आरोपियों महिला के बेटे, बेटी सहित चार को भी जेल भेज दिया है.

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने बताया कि मामला 2 साल पहले 17 सितंबर 2023 का है. कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर नेन्सी गार्डन के पीछे रहने वाले किशन (22) पुत्र पन्नालाल अहिरवार को दो महिलाओं सहित 6 से अधिक लोगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा था. गंभीर रूप से घायल किशन को लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा था. जहां उसकी मौत हो गई थी. इस केस में गेंदा बाई (60), उसकी बेटी अशर्फी, बेटा बबलू, सुरेंद्र और द्रोपाल आरोपी थे.

अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट स्पेशल न्यायालय) में सुनवाई के बाद शनिवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था. न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश दिए थे. इसी दौरान गेंदा बाई ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन गेंदाबाई की रास्ते में मौत हो गई.

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर महिला सहित सभी पांचों आरोपियों को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए गए थे. इसी दौरान गेंदा बाई ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. झांसी ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया. पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : ललितपुर: न्यायालय परिसर के बाहर व्यक्ति ने खाया जहर, हालत गंभीर

यह भी पढ़ें : सात साल पहले तीन साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, दोषी को उम्रकैद

TAGGED:

COURT NEWS
LALITPUR COURT
ललितपुर न्यायालय आदेश
DEATH FROM POISONOUS SUBSTANCES
LALITPUR COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.