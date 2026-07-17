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NEET UG Result : गिरिडीह के बगोदर की बेटी ने सेल्फ स्टडी से नीट में पाई सफलता, कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी

गिरिडीह के बगोदर में सेल्फ स्टडी से ललिता कुमारी ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है. घर में खुशी का माहौल है.

NEET Ug Result 2026
अपने परिवार के साथ ललिता कुमारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 9:00 PM IST

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गिरिडीह: संसाधनों के अभाव को मेहनत से मात देकर बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव खेतको की बेटी ललिता कुमारी ने नीट यूजी 2026 में शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. सबसे खास बात यह है कि ललिता ने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी और लाइब्रेरी की मदद से यह मुकाम हासिल किया है.

एनटीए के द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, ललिता ने 720 में से 594 अंक प्राप्त कर 99.38 पर्सेंटाइल स्कोर किया. उनका अखिल भारतीय रैंक 12007 और ओबीसी एनसीएल वर्ग में रैंक 5455 है. शिक्षाविदों का मानना है कि इस रैंक पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने की संभावना प्रबल है.

बगोदर की बेटी ने सेल्फ स्टडी से नीट में पाई सफलता (Etv Bharat)

खेतको निवासी किसान महेंद्र प्रसाद की बेटी ललिता कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई. इसके बाद गिरिडीह के गांडेय नवोदय विद्यालय में चयन हुआ. नीट की तैयारी के लिए वह हजारीबाग और बोकारो में रहकर पढ़ाई करती थीं. यह सफलता उन्हें तीसरे प्रयास में मिली. दूसरी बार असफल होने पर वह टूट चुकी थीं, लेकिन परिवार ने हौसला बढ़ाया.

ललिता बताती हैं कि वह रोज 11 घंटे पढ़ाई करती थी. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया. उन्होंने प्रतियोगी छात्रों को संदेश दिया कि हार न मानें, मेहनत और समय की पाबंदी से सफलता जरूर मिलती है. इधर, रिजल्ट आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और ग्रामीणों ने ललिता का मुंह मीठा कर शुभकामनाएं दीं.

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