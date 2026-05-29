चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से कैदी फरार, हत्या का दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था
चित्तौड़गढ़ जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है.
Published : May 29, 2026 at 1:16 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ के अधीन खुला बंदी शिविर (ओपन जेल) से आजीवन कारावास की सजा काट रहा हत्या का दोषी बंदी फरार हो गया है. जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में चितौड़गढ़ के कोतवाली थाने में बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार बंदी की तलाश शुरू कर दी है. बंदी को राजसमंद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
गिनती करने पर पता चला: कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने के एएसआई नवरंग ने बताया कि पुलिस थाने पर जेल प्रहरी वेदराम चौधरी ने रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में बताया गया कि खुला बंदी शिविर में दंडित बंदी उदयपुर जिले के सराड़ा थानांतर्गत नठारा बलात फला ऐडा खाबड़ा निवासी ललित उर्फ लालशंकर उर्फ लाला पुत्र मोता मीणा सजा काट रहा था. जेल प्रशासन ने सुबह छह बजे ओपन जेल में गिनती की तो इस दौरान एक बंदी कम मिला. दोबारा गिनती कराने पर भी बंदी संख्या पूरी नहीं हुई.
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अधिकारियों को दी गई सूचना: एएसआई के अनुसार रिपोर्ट में बताया कि संख्या कम मिलने के बाद सभी बंदियों की पहचान कर गिनती की गई, जिसमें ललित उर्फ लाला मीणा गायब पाया गया. इस पर जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दी. पुलिस ने जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर फरार ओपन जेल के बंदी की तलाश शुरू कर दी है. इधर, जेल प्रशासन ने मामले की सूचना जेल के उच्च अधिकारियों को दे दी है.
हत्या के मामले में मिली थी सजा: कोतवाली थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि फरार बंदी ललित मीणा को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमंद ने प्रकरण संख्या 19/2015 सेशन केस में सजा सुनाई थी. बंदी को धारा 302 के तहत 18 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. यह मामला थाना केलवा की एफआईआर नंबर 73/2015 से जुड़ा है. सजा के बाद बंदी को खुला बंदी शिविर में रखा गया था.
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