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चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से कैदी फरार, हत्या का दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था

चित्तौड़गढ़ जेल ( ETV Bharat Chittorgah )

चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ के अधीन खुला बंदी शिविर (ओपन जेल) से आजीवन कारावास की सजा काट रहा हत्या का दोषी बंदी फरार हो गया है. जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में चितौड़गढ़ के कोतवाली थाने में बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार बंदी की तलाश शुरू कर दी है. बंदी को राजसमंद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. गिनती करने पर पता चला: कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने के एएसआई नवरंग ने बताया कि पुलिस थाने पर जेल प्रहरी वेदराम चौधरी ने रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में बताया गया कि खुला बंदी शिविर में दंडित बंदी उदयपुर जिले के सराड़ा थानांतर्गत नठारा बलात फला ऐडा खाबड़ा निवासी ललित उर्फ लालशंकर उर्फ लाला पुत्र मोता मीणा सजा काट रहा था. जेल प्रशासन ने सुबह छह बजे ओपन जेल में गिनती की तो इस दौरान एक बंदी कम मिला. दोबारा गिनती कराने पर भी बंदी संख्या पूरी नहीं हुई. इसे भी पढ़ें- आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी खुली जेल से फरार - Open Jail Dholpur