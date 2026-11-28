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ओबीसी को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया, उतना किसी भी दल ने नहीं : ललित चंद्राकर

रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधायक और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री ललित चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सौंपे गए दायित्व को लेकर कहा कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो दायित्व सौंपा है, उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करूंगा.

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल की बात करें तो जितना ओबीसी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक अलग मंत्रालय भी बनाया है. ओबीसी मोर्चा के लिए लगातार योजना बनाते जा रहे हैं. इसके साथ ही पूरे देश में ओबीसी के लिए काम हो रहे हैं.

बीजेपी ने ओबीसी को दिया पूरा सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओबीसी के लोगों में हम लगातार देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लगातार उनका दायित्व बढ़ते जा रहा है. लगातार उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से देश में उनको सांसद, विधायक और मंत्री के रूप में, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में हो, सबसे ज्यादा अगर किसी ने ओबीसी को सम्मान दिया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है. आज उसी के तहत पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व सौंपा है. पार्टी ने मुझे यह पद दिया है, इस काम को मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक नीचे तक ले जाऊंगा. मजबूती के साथ पूरे देश में काम करेंगे- ललित चंद्राकर,राष्ट्रीय महामंत्री,ओबीसी

ललित चंद्राकर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ओबीसी मोर्चा सबसे बड़ी संख्या वाला मोर्चा है.आज हमारे शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी, मौर्या जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के हमारे शीर्ष नेतृत्व किरण सिंह देव जी, मुखिया विष्णुदेव साय जी ने राष्ट्रीय स्तर पर मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा का दायित्व सौंपा है.