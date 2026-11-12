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लालढांग रेंज हाथी दांत मिसिंग केस, वन विभाग का बड़ा एक्शन, दो रेंजर सस्पेंड

लालढांग रेंज हाथी दांत मिसिंग केस ( ETV Bharat )

दरअसल लालढांग रेंज के स्टोर में हाथियों के करीब 15 दांत दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान इनमें से केवल करीब 10 दांत ही मिले. शेष पांच हाथी दांत गायब पाए गए. मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया था. हाथी दांतों के गायब होने को गंभीर मामला मानते हुए विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई. इस मामले में यमकेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.