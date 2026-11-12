लालढांग रेंज हाथी दांत मिसिंग केस, वन विभाग का बड़ा एक्शन, दो रेंजर सस्पेंड
Laldhang Range News:निलंबित अधिकारियों में लालढांग रेंज के नियमित रेंजर अनुराग जोशी और वर्तमान में ताल रेंज में प्रभारी रेंजर भगवत प्रसाद शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 4:39 PM IST
देहरादून: लालढांग रेंज में हाथी के दांत गायब होने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग मामले में रेंजर अनुराग जोशी और प्रभारी रेंजर भगवत प्रसाद को निलंबित कर दिया है. डीएफओ हरिद्वार की अध्यक्षता में हुई जांच में रेंजर, फॉरेस्टर और लिपिक की लापरवाही सामने आई थी.
दरअसल लालढांग रेंज के स्टोर में हाथियों के करीब 15 दांत दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान इनमें से केवल करीब 10 दांत ही मिले. शेष पांच हाथी दांत गायब पाए गए. मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया था. हाथी दांतों के गायब होने को गंभीर मामला मानते हुए विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई. इस मामले में यमकेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.
हाल ही में डीएफओ हरिद्वार की अध्यक्षता में इस प्रकरण की जांच की गई थी. जांच रिपोर्ट में रेंजर, प्रभारी रेंजर, फॉरेस्टर और लिपिक की लापरवाही सामने आई. रिपोर्ट में स्टोर में रखे हाथी दांतों के रिकॉर्ड, उनकी सुरक्षा और रखरखाव में गंभीर चूक की बात सामने आने के बाद अब दो रेंजरों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.
इस मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और वन्यजीवों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. हाथी दांत वन्यजीव अपराधों की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं. ऐसे में वन विभाग के अपने ही स्टोर से पांच दांतों का गायब होना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. खास बात यह है कि मामला सामने आने के बाद जांच और एफआईआर की कार्रवाई तो हुई, लेकिन दांतों के गायब होने की पूरी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है. गायब दांतों का कुल वजन भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है.
अब जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई निलंबन की कार्रवाई को विभाग के भीतर जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सीसीएफ एचआरडी पीके पात्रो ने रेंजर और प्रभारी रेंजर को निलंबित करने की पुष्टि की है.
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