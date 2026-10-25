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सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से मिले ललन सिंह, क्या अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की तैयारी?

सम्राट चौधरी से मिले ललन सिंह (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में जदयू के भीतर मचे घमासान और बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर हुई निष्कासन की कार्रवाई के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है. अनंत सिंह पर कार्रवाई के ठीक बाद हुई इस अचानक मुलाकात के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.

दोनों नेताओं से लंबी बातचीत