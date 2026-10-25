सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से मिले ललन सिंह, क्या अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की तैयारी?
अनंत सिंह के निष्कासन के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से मुलाकात की है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 25, 2026 at 8:02 PM IST
पटना: बिहार में जदयू के भीतर मचे घमासान और बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर हुई निष्कासन की कार्रवाई के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है. अनंत सिंह पर कार्रवाई के ठीक बाद हुई इस अचानक मुलाकात के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.
दोनों नेताओं से लंबी बातचीत
दोनों बड़े नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक एकांत में बातचीत हुई. मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते समय ललन सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. इसके बाद वे सीधे पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए चले गए. वहां भी दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक अहम मुलाकात हुई.
हालांकि दोनों शीर्ष नेताओं से ललन सिंह की क्या बातचीत हुई, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. सियासी हलकों में चर्चा है कि अनंत सिंह के हालिया तेवरों और उनके खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई को लेकर ही इन तीनों नेताओं के बीच गंभीर बातचीत हुई है.
ललन सिंह से जुड़ा है कनेक्शन
बता दें कि अनंत सिंह के पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुख्य ध्रुव पर बने हुए हैं. दरअसल, अनंत सिंह पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था. उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया.
अनंत सिंह ने अनुज सिंह के लिए न केवल चुनाव प्रचार किया, बल्कि उनकी जीत का बड़ा दावा भी किया था. इसके साथ ही उन्होंने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. अनंत सिंह की दलील है कि नीरज कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था.
इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी नीरज कुमार ने ललन सिंह के खिलाफ कई बयान दिए थे और उनके चुनाव प्रचार में साथ नहीं दिया था. अनंत सिंह ने साफ कहा कि इसी वजह से वे नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. हालांकि अनंत सिंह लगातार बोलते रहे कि नीतीश कुमार उनके लिए सर्वोपरी हैं.
क्या सदस्यता खत्म करने की भी तैयारी?
अनंत सिंह का यह बागी तेवर जदयू नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं आया. इस दौरान एमएलसी चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को शांतिपूर्ण वोटिंग भी संपन्न हो गई. वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद जदयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर कर दिया.
पार्टी ने पूर्व विधानसभा सदस्य नीलम देवी को भी छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इसके साथ ही जदयू ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को पूरी तरह खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से लिखित अनुशंसा भी की है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.
अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए जमकर प्रचार किया था. वर्तमान में भी वे ललन सिंह को लेकर ही मीडिया में बात कर रहे थे. ऐसे में रविवार को ललन सिंह की सीएम सम्राट चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
जदयू नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किल
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनंत सिंह पर सरकार की तरफ से जल्द ही कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्ति पर भी बहुत जल्द अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
जदयू से आधिकारिक रूप से निकाले जाने के बाद भी अनंत सिंह लगातार तीखे बयान दे रहे हैं. उनके ये बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में जदयू नेताओं की मुश्किल को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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