JDU की बैठक में क्यों नहीं आए नीतीश के सबसे खास नेता ललन बाबू? पटना पहुंचते ही खोला राज
JDU दफ्तर में हुई पार्टी की बैठक से दूरी पर ललन सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 19, 2026 at 3:23 PM IST
पटना: केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने विधानमंडल दल की बैठक में भाग नहीं लेने पर सफाई दी है. पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा मैं गुजरात में एक कार्यक्रम में भाग ले रहा था और बैठक की मुझे जानकारी नहीं थी. मुझे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी फोन किया था और मैं संजय झा से भी बात की थी.
बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह की सफाई
ललन सिंह ने कहा कि कुछ विधायकों ने भी फोन किया था. संजय झा ने कहा था कि यह विधायकों का कार्यक्रम है. केंद्रीय मंत्री ने जदयू में किसी तरह की गुटबाजी की बात से इनकार किया कहा कि जदयू एकजुट है. पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सब की सहमति से ही फैसला होता है.
"आपलोग बिना मतलब का बात को तूल देते रहते हैं. पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. पार्टी एकजुट है.1994 में नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन किया था और तब से पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र और आपसी सहमति, आपसी विचार- विमर्श से पार्टी चल रही है. आज भी वही परम्परा चल रही है. सभी लोग सहमत है."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
बैठक की नहीं थी जानकारी- ललन सिंह
शुक्रवार को पार्टी दफ्तर में जेडीयू की बैठक थी. इसपर नहीं आने के सवाल का जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि कई विधायकों का संबोधन का कार्यक्रम था. मेरा कार्यक्रम गुजरात में था, कई विधायकों ने मुझको भी फ़ोन किया था, मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम यहां गुजरात में है, हम गुजरात में है और हमको जानकारी भी नहीं है.
संजय झा से होते रहती है बात-ललन सिंह
रात में 9 बजे के करीब माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी ने भी हमें फोन किया था. मैंने उनको भी बताया और फिर हमने संजय झा जी से बातचीत की. संजय झा ने भी बताया की यह साधारण प्रबोधन का कार्यक्रम है, जो नए विधायक जीत कर आये हैं, उनका कार्यक्रम है. पार्टी पूरे तौर पर आपसी विचार-विमर्श से चल रही है. संजय झा से भी हमारी बात होती रहती है, हम भी संजय झा से बात करते रहते हैं, इसलिए पार्टी में कोई विवाद नहीं है.
(1/3)— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 18, 2026
पटना स्थित जद (यू) प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में जद (यू) विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री @NitishKumar जी… pic.twitter.com/iBGaI43yky
गुटबाजी से इनकार
ललन सिंह के जदयू विधान मंडल दल की बैठक में भाग नहीं लेने पर बैठक में आधा दर्जन विधायकों ने सवाल उठाया था और यह भी कहा था कि ललन सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए था. इसी के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे. पार्टी में गुटबाजी की भी चर्चा होने लगी थी. बाद में संजय झा ने भी ललन सिंह के नहीं आने पर सफाई दी थी और अब ललन सिंह ने भी कहा है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है.
JDU की बैठक में गुटबाजी!
वहीं मोकामा के विधायक अनंत सिंह की ओर से नीरज कुमार को एमएलसी चुनाव में हराने और जमानत जब्त करा
देने के सवाल पर ललन सिंह भड़क गए और कहा कि दोनों का मामला है उन्हीं से पूछिए. शुक्रवार को मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी कहा था कि उनको बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी. वहीं अब पूरे मामले में ललन सिंह का भी बयान सामने आया है. पार्टी में सबकुछ ठीक रहने का दावा करने वाले ललन सिंह ने भी बैठक की जानकारी न होने की बात कही है.
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