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ना ललन सिंह आए और ना ही अनंत सिंह, JDU की बैठक में खुलकर दिखी गुटबाजी!

जेडीयू की बैठक में गुटबाजी नजर आई. ललन सिंह और अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे नजर नहीं आए. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

JDU Meeting
जेडीयू की बैठक से ललन सिंह नदारद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 5:08 PM IST

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पटना: जेडीयू विधान मंडल दल की आज अहम बैठक हुई. पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगभग 3 घंटे तक यह बैठक चली. बैठक में मोकामा के विधायक अनंत सिंह और मंत्री अशोक चौधरी शामिल नहीं हुए. इसके अलावे डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी नदारद दिखे. अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेडीयू में गुटबाजी के कारण कई नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई है.

जेडीयू की बैठक, दिखी गुटबाजी!
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. जिसमें 100 के करीब विधायक और विधान परिषद के सदस्य पहुंचे थे. वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी कुछ देर के लिए पहुंचे थे लेकिन वह उद्घाटन करने के बाद निकल गए. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे. खास बात ये रही कि सिर्फ निशांत ने ही बैठक को संबोधित किया. समापन भाषण प्रदेश अध्यक्ष ने दिया.

जेडीयू में गुटबाजी का असर (ETV Bharat)

क्यों नहीं ललन सिंह और अनंत सिंह?
ललन सिंह और अनंत सिंह समेत अन्य बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी के कारण अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. हालांकि मंत्री और जेडीयू विधायक भगवान सिंह ने गुटबाजी की खबरों को खारिज किया है. अनंत सिंह के नहीं आने और नीरज कुमार के खिलाफ बयान देने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है. ललन सिंह के बैठक में नहीं आने पर उन्होंने कहा कि इसी जरूरी काम में होंगे, इसलिए नहीं आए.

"3 घंटे तक चली बैठक के बाद विधायक और मंत्रियों ने कहा कि सिर्फ ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ है. पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. पार्टी में खाता ना बही, जो नीतीश कुमार जी कहें वही सही."- भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू विधायक, जगदीशपुर

Nishant Kumar
नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

वहीं, ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि सिर्फ ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ है और किसी चीज पर चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने भी पार्टी में गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी से इंकार किया.

अनंत सिंह ने क्या कहा?
उधर, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि उनको तो ऐसी किसी बैठक के बारे में जानकारी ही नहीं थी. वहीं विधान पार्षद नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर उन्होंने कहा कि नीरज को एमएलसी चुनाव में जरूर हराएंगे, उसकी जमानत भी नहीं बचेगी.

"यह चुनाव पार्टी का नहीं होता है. वैसे भी चार बार नीरज कुमार ने मेरे खिलाफ चुनाव में काम किया है. ललन सिंह के खिलाफ भी काम किया था. सब मोबाइल में लोग देख सकते हैं. हथियार रखकर पकड़वाने में भी उसकी भूमिका रही है. मुझे जेल भेजा गया था, तब पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला. मेरे चुनाव से मुख्यमंत्री बनता है और ललन सिंह के चुनाव से प्रधानमंत्री. मगर नीरज कुमार के चुनाव से कुछ होने वाला नहीं है. पार्टी की बैठक में हम तो नार्को टेस्ट की बात भी किए थे."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा

JDU MEETING
बैठक से ललन सिंह की गैरमौजूदगी पर संजय झा की सफाई (ETV Bharat)

ललन सिंह की पर संजय झा की सफाई
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को बैठक में नहीं बुलाये जाने पर नचिकेता मंडल, पंकज कुमार, मंजीत सिंह और शालिनी मिश्रा सहित कई विधायकों ने सवाल उठाए हैं. हालांकि इसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि कहीं कोई नाराजगी वाली बात नहीं है. यह जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक थी. इसलिए केवल विधायक और विधान पार्षद ही शामिल हुए थे.

संजय कुमार झा (ETV Bharat)

"ये बैठक विधान मंडल दल की बैठक थी. किसी भी सांसदों को नहीं बुलाया गया था. जहां तक ललन सिंह जी का सवाल है तो मेरी उनसे लगातार बात हो रही है. कल शाम में भी उनसे बातचीत हुई है. 90-95 प्रतिशत विधायक और विधान पार्षद बैठक में आए थे. कुछ लोग निजी वजहों से नहीं आ पाए."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

Nishant Kumar
निशांत कुमार (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि यह बैठक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आयोजित किया गया था, जिसमें संजय झा ने सभी विधायकों को बुलाकर पार्टी नेताओं को मैसेज दिया है. वहीं जेडीयू की तरफ से बीजेपी को भी मैसेज देने की कोशिश की गई है लेकिन इसके साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है.

"नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, उसका असर आज की बैठक में दिखा है, क्योंकि पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हुए हैं. अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कई अन्य नेता भी अलग-अलग कारणों से नाराज बताए जा रहे हैं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

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