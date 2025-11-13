ETV Bharat / state

लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से लिया ये फैसला

डीएमआरसी के अनुसार, लाल किला स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने तक सेवाएं बंद रहेंगी. डीएमआरसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा. अन्य सभी मेट्रो स्टेशन और लाइनें निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगली सूचना तक बंद करने की घोषणा की. यह कदम लाल किले के पास हाल ही में हुए कार विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सतर्कता और एहतियाती उपायों के बीच उठाया गया है.

दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित यह स्टेशन ऐतिहासिक लाल किला, जामा मस्जिद और व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र सहित कई प्रमुख स्थलों के लिए एक प्रमुख प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है. अस्थायी रूप से बंद होने से पुरानी दिल्ली आने वाले दैनिक यात्रियों और पर्यटकों पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर व्यस्त समय और सप्ताहांत के दौरान. लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है और निवारक उपायों के तहत आस-पास के मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त जाँच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट जैसे आस-पास के वैकल्पिक स्टेशनों का उपयोग करें, जहां सामान्य रूप से परिचालन जारी है. अधिकारियों ने बंद की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आश्वासन दिया है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और सुरक्षा की पुष्टि होने के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा.

