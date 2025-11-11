ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन लाल किला मार्केट बंद, चांदनी चौक में दिखा सन्नाटा, दुकानदारों ने बताया आंखों देखा हाल

चांदनी चौक इलाके में ज्यादातर दुकानें आज खुली दिखीं लेकिन दुकानदारों में डर का माहौल है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 4:04 PM IST

नई दिल्ली: लाल किले के सामने सोमवार शाम i20 कार में हुए धमाके के बाद मंगलवार को दिल्ली-6 का माहौल सामान्य नहीं हो सका. हादसे के अगले दिन ऐतिहासिक लाल किला परिसर के आस-पास सन्नाटा पसरा रहा. जहां सामान्य दिनों में सुबह से दुकानों की चहल-पहल शुरू हो जाती है, वहीं चांदनी चौक में ज्यादातर दुकानें खुली और चहल पहल दिखाई दी. लाल किले के नजदीक सभी दुकानें सुरक्षा कारणों से बंद रहीं. गौरीशंकर मंदिर और श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर खुले रहे, लेकिन वहां श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएं क्योंकि पुलिस ने आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी थी.

घटनास्थल के आसपास सन्नाटा, चांदनी चौक में सावधानी के साथ कारोबार
लाल किले से चांदनी चौक की ओर बढ़ते ही दृश्य कुछ बदलता दिखाई दिया था. लाल किले के आसपास की दुकान बंद थी यहां पर बैरिकेडिंग थी जिसे लोग लाल किले की ओर नहीं जा सकते थे लेकिन आगे बढ़ने पर चांदनी चौक की ओर ज्यादातर दुकानें खुल गई थीं, लेकिन भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम दिखाई. दुकानदारों ने बताया कि लोगों में अब भी डर का माहौल है, जिससे ग्राहक कम आ रहे हैं.

दुकानदारों ने बताया आंखों देखा हाल (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत ने स्थानीय दुकानदारों से बात की तो सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी.
सत्यनारायण लाल किले के पास एक दुकान पर काम करते हैं. उन्होंने बताया कि धमाका इतना तेज था कि हम सब हिल गए. भगदड़ मच गई. अतिक्रमण की वजह से रास्ते तंग हैं. पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचता है. ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति पर बड़े हादसे की संभावना बन जाती है. इस अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार चांदनी चौक थाना प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

EFFECT AFTER CAR BLAST NEAR RED FORT IN DELHI
हर दिन जैसी सुबह लेकिन आज सहमे हुए दिखे लोग (ETV BHARAT)

‘धरती फट गई’ जैसी गूंज थी धमाके की आवाज
लाल किले के पास कपड़े की दुकान चलाने वाले अनीस आलम ने बताया कि सोमवार शाम जब धमाका हुआ तो लगा जैसे धरती फट गई हो. तुरंत समझ में आ गया कि बम विस्फोट हुआ है. हम सबने दुकान बंद कर दी और घर लौट गए. आज भी लाल किले के नजदीक की सभी दुकानें बंद हैं.

DELHI BLAST
लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई (ETV BHARAT)
लोगों के संयम से टला बड़ा हादसाचांदनी चौक में दुकान चलाने वाले किशन गोयल ने बताया कि हमारी दुकान आज खुली है. कोई डर नहीं है, लेकिन धमाका बहुत तेज था. भगदड़ के बावजूद लोगों ने संयम दिखाया, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था. भगदड़ के कारण भी लोगों की जान जा सकती थी.
EFFECT AFTER CAR BLAST NEAR RED FORT IN DELHI
चांदनी चौक बाजार में आज दुकानें तो खुली लेकिन लोग नहीं आए (ETV BHARAT)
रोहित पांडे ने बताया कि उनकी दुकान चांदनी चौक में दूसरी मंजिल पर है. धमाके से पूरी बिल्डिंग हिल गई थी. हादसे की खबर सुनते ही परिजनों और दोस्तों के फोन आने लगे. शुक्र है कि भगदड़ में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी. लोगों ने संयम का परिचय दिया.
CHANDNI CHOWK MARKET AFTER BLAST
चांदनी चौक में सीमित चहल-पहल (ETV BHARAT)

धमाके के बाद दूर तक जा गिरे लोगों के अंग
घटनास्थल के पास बने सुलभ शौचालय पर मौजूद धीरज ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि जमीन हिल गई. घायलों के शरीर के टुकड़े दूर-दूर तक गिरे थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग के बाद सब साक्ष्य इकट्ठा किए और इलाके को घेर लिया.

फूलों की दुकान चलाने वाले बबलू ने कहा कि हम माला बना रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ. हाथ से माला गिर गई, कर्मचारी नीचे गिर पड़ा. शुक्र है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आज दुकानें बंद हैं और मंदिरों में श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं.

