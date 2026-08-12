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स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली में सजा लाल कुआं पतंग बाजार, जानिए क्या है इस बार ट्रेंड

बाजार में इस बार ऑपरेशन सिंदूर और नकली नोटों के प्रिंट वाली पतंग की काफी डिमांड है. वहीं विभिन्न जगहों से लोग यहां पहुंच रहे..

रंग बिरंगी पतंगों से सजा लाल कुआं पतंग बाजार
रंग बिरंगी पतंगों से सजा लाल कुआं पतंग बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 7:36 PM IST

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नई दिल्ली: इस साल देश जहां 80वां स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगने को तैयार है, वहीं दिल्ली का लाल कुआं पतंग बाजार पहले ही देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. स्वतंत्रता दिवस के पहले बाजार की रौनक में चार चांद लग जाते हैं. दिल्ली में अब भी पतंगबाजी के शौकीन हैं, इस बाजार में आकर साफ देखा जा सकता है. लोगों की मांगों को देखते हुए हर तरह की पतंग से बाजार सज चुका है.

लाल कुआं पतंग बाजार के प्रधान सचिन गुप्ता ने बताया कि उनकी चौथी पीढ़ी अब दुकान संभाल रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों के अंदर पतंगबाजी का शौक अब भी देखा जा रहा है. इस साल ऑपरेशन सिंदूर और नकली नोटों के प्रिंट वाली पतंग की काफी डिमांड है. वहीं बच्चों को चिल कट वाली पतंग सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं. इन पतंग की कटिंग सामान्य से काफी अलग होती है. बीते 2 वर्षों से यह पतंग काफी लोकप्रिय हुई है. पतंग कई प्रकार की होती हैं. बिल्कुल सादे कागज से बनी एकरंगी पतंग को पारिया, चांद जैसी आकृति का चमकीला कागज चिपके पतंग को चांददार और ऊपरी हिस्से पर दो गोल आंखें वाली पंतग को आंखदार पतंग के नाम से जाना जाता है.

स्वतंत्रता दिवस के पहले गुलजार हुआ लाल कुआं पतंग बाजार (ETV Bharat)

रंग और पैटर्न के आधार पर पतंग की पहचान

  • पारिया: यह बिल्कुल सादे कागज से बनी एकरंगी पतंग होती है.
  • आंखेदार: इस पतंग के ऊपरी हिस्से पर दो गोल आंखें जैसी डिजाइन बनी होती है.
  • चांददार: पतंग के बीच में गोल चांद जैसी आकृति का चमकीला कागज चिपका होता है.
  • तवा: इसके निचले हिस्से में एक बड़ा सा त्रिकोणीय या गोल रंगीन पैच होता है.
  • कलीदार: कई अलग-अलग रंगीन पट्टियों (कलियों) को जोड़कर बनाई गई रंग-बिरंगी पतंग.
  • तुक्कल: यह भारी और थोड़े चौकोर या गोल मटके जैसी आकृति की मजबूत पतंग होती है, जो रात को दीया बांधकर उड़ाने के काम आती है.

भारतीय पतंगों के नाम

  • झोली: यह सबसे छोटे आकार की सामान्य पतंग होती है.
  • अद्दी: मंझोली से थोड़ी बड़ी और बेहद लोकप्रिय पतंग, जिसका संतुलन बहुत अच्छा होता है.
  • पौना: यह बड़े आकार की पतंग होती है, जिसे लंबी दूरी तक उड़ाने और पेंच लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
  • सवा (या भप्पल): यह बहुत बड़े और भारी आकार की पतंग होती है.

पतंग की मांग: सचिन ने बताया कि बाजार में दो चीजों से बनी पतंगे आती है, पॉलिथीन और कागज. जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं वह पॉलीथीन की पतंग खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वह जल्दी फटती नहीं हैं. वहीं, आखिरी दिनों में कागज की पतंग की मांग बढ़ जाती है. कागज की पतंग हल्की होती है, इसलिए वह ऊंची उड़ती है. इसको युवा पीढ़ी आदि खरीदना पसंद करते हैं. लाल कुआं बाजार में करीब 1 महीने पहले से पतंगे बिकने लग जाती हैं. 15 अगस्त से करीब 20 दिन पहले से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगती है. इसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग नजर आते हैं. वहीं रिटेल दुकानदार भी बिक्री लिए पतंगे लेकर के जाते हैं. इस बार बाजार में सबसे बड़ी पतंग की लंबाई 4 फुट है, जबकि सबसे छोटी पतंगा हथेली से भी छोटी है.

सुल्तानपुरी के रहने वाले अंकित बताते हैं कि हर वर्ष इसी बाजार से पतंगे खरीदने आते हैं. इस बार उन्होंने 300 पतंगे खरीदी है और करीब 3500 रुपये की खरीददारी की है. उनके अलावा द्वारका से पतंग खरीदने पहुंचे हिमांशु बताते हैं कि पतंगों के मामले में दिल्ली का यह बाजार सबसे बेस्ट है. यहां हर तरह की पतंग किफायती दाम पर मिल जाती है. 15 अगस्त के नजदीक आते ही यह बाजार अपनी ओर खींचने लगता है. इस बार भी करीब 3000 रुपए की पतंग खरीदी है.

पतंग की कीमत: बाजार में 25 वर्षों से पतंग की बिक्री कर रहे नसीब बताते हैं कि उनके पास कई प्रकार की पतंग हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चिल कट वाली पतंग की डिमांड है. इसलिए इसकी कीमत भी अन्य पतंगों की तुलना में ज्यादा है. थोक बाजार में एक चिल कट पतंग की कीमत 10 रुपए है जो रिटेल में 15 रुपए तक सेल होती है. वहीं अन्य सामान्य पतंगों की कीमत थोक बाजार में 4 से 5 रुपए से शुरू होती है, जो रिटेल में करीब 10 रुपए तक सेल की जाती है. इसके अलावा थोक बाजार में कागज की पतंगों की कीमत 350 रुपये सैकड़े तक है. पूरे बाजार में चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है और मुख्य रूप से कॉटन से बने मांझों की बिक्री की जाती है. मांझे की मोटाई और मजबूती उसमें इस्तेमाल होने वाले सूती धागों की संख्या पर निर्भर करती है.

मांझों के प्रकार

6 कॉर्ड मांझा: यह मांझा सबसे हल्का और बारीक होता है. छोटी पतंगों और ढील की बाजी के लिए इसे बेस्ट माना जाता है.

9 कॉर्ड मांझा: यह मध्यम मोटाई का मांझा है. इसमें मजबूती और लचीलापन दोनों होते हैं, इसलिए इसे टूर्नामेंट और सामान्य पतंगबाजी दोनों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है.

12 कॉर्ड मांझा: यह सबसे मोटा और भारी कॉटन मांझा होता है. बड़ी पतंगों को उड़ाने और तेज हवा में 'खेंंच' मारकर पतंग काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है.

भारत में कब उड़ाई जाती है पतंग: भारत में विभिन्न त्योहारों पर पतंग उड़ाई जाती. सचिन ने बताया कि दिल्ली में तो सालों से लोग 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाते आए हैं. ऐसा तब शुरू हुआ जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 15 अगस्त, 1947 को लाल किले से आजादी के जश्न के दौरान पतंग और कबूतरों को उड़ाया था. वहीं, हरियाणा में तीज के पर्व पर, गाजियाबाद में रक्षाबंधन और गुजरात में करीब-करीब हर शुभ पर्व या कार्यक्रम में पतंगबाजी की जाती है.

बाजार का इतिहास: चांदनी चौक के फतेहपुरी मस्जिद के नजदीक बसा पतंगों का लाल कुंआ बाजार, मुगल कालीन बाजार है. वर्तमान में बाजार में पांच से छह दुकानें ऐसी हैं, जहां साल के 365 दिन पतंग की बिक्री होती है. वहीं 15 अगस्त के नजदीक आते आते बाजार में अन्य राज्यों से भी छोटे दुकानदार आ कर पतंगों की बिक्री करते हैं.

कैसे पहुंचे: यहां पर पहुंचने के लिए आपको येलो मेट्रो लाइन से 'चावड़ी बाजार' मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा. यहां से 400 मीटर की दूरी पर लाल कुआं बाजार है. यह बाजार केवल रविवार के दिन बंद रहता है. बाकी किसी भी दिन आप यहां सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे के बीच में खरीदारी कर सकते हैं.

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