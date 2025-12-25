कौन हैं मुस्लिम परिवार में जन्मे लाल खान; श्रीरामचरित मानस का किया बुंदेली भाषा में अनुवाद
लाल खान ने बताया कि हमारे गुरू ने कहा था कि श्रीरामचरित मानस का बुंदेली अनुवाद करोगे तो तुम्हारा नाम पूरे भारत में होगा.
लखनऊ: संस्कृत में रामायण और अवधी भाषा में श्रीरामचरित मानस लोग पढ़ते हैं. लेकिन क्या बुंदेली भाषा में आपने रामचरित मानस पढ़ी है? आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि रामचरित मानस का बुंदेली भाषा में अनुवाद करने वाले हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम व्यक्ति हैं. इनका नाम लाल खान है.
बचपन से ही हिंदू संस्कृति, रीति-रिवाज, त्योहार मनाने और रामायण पाठ करने वाले लाल खान की लिखी बुंदेलखंडी भाषा की श्रीरामचरित मानस बाजार में उपलब्ध है. इसके लिए उन्हें 'मानस रत्न' से भी सम्मानित किया जा चुका है. ETV भारत ने लाल खान से खास बातचीत की.
बचपन से रहा रामायण से जुड़ाव: बुंदेलखंड के बिजना निवासी लाल खान ने बताया कि हमारे पुरखों के समय से ही रामायण पढ़ना, रामलीला खेलना, भजन गाना होता रहा है. हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हिंदू-मुस्लिम क्या होता है? कभी मन में ऐसी भावना ही जागृत नहीं हुई.
उन्होंने बताया कि जन्म से ही हमें रामायण की प्रेरणा मिली. पिताजी के साथ चार-पांच ब्राह्मण लोग बैठते थे. रामचरित मानस गाया जाता था. पिताजी गाते थे, मां गाती थी, फिर हम भी गाने लगे. पहले गांव-गांव रामायण होता था, तो मुझे गाने के बुलाया जाता था. तभी से यह सिलसिला शुरू है, जो अब तक जारी है.
तीन साल में किया बुंदली अनुवाद: लाल खान ने बताया कि एक बार हमारे गुरू ने कहा श्रीरामचरित मानस का बुंदेली अनुवाद करोगे तो तुम्हारा नाम पूरे भारत में होगा. मुझे यह अनुवाद करने में तीन साल लगे. जब मैं यह कर रहा था, तो तीन बंदर हमेशा पास आते थे.
उन्होंने बताया कि गांव में हमेशा से लोग मुझे इसी से पहचानते हैं, कि मैं रामायण पढ़ता हूं. लोग हमें शुभ कामों में अपने घर बुलाते हैं. जीवन-यापन करने के लिए मैंने प्राइवेट नौकरी भी की. जिंदगी भर हमने भजन-कीर्तन किया. अब जब बच्चे बड़े हो गए तब हमने सिर्फ धार्मिक काम में ही अपना जीवन लगा रहे हैं.
दिल्ली में मिला 'मानस रत्न' सम्मान: लाल खान ने बताया कि बुंदेलखंड की भाषा में श्रीरामचरितमानस ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए 14 जनवरी 2023 को दिल्ली में मानस रत्न सम्मान प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं सभी को यही कहता हूं, कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो हम हिंदू ही हैं.
भले जन्म मुस्लिम मजहब में हुआ है. हमारे पुरखों ने हमें यह शिक्षा दीक्षा दी है, जिसे हम आज संजोए हुए चल रहे हैं. हम आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, कि ऐसे ही मिलजुल कर रहें. दिमाग में कभी कोई भ्रम या गलत बात न पालें. यही हमारी संस्कृति है.
मनाते हैं हिंदू त्योहार: उन्होंने कहा कि हमारे यहां हिंदू रीति-रिवाज से ही सभी त्योहार मनाए जाते हैं. हमारे यहां कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं करता है. हमारा गांव हिंदू धर्म को मानता है. हमने मुस्लिम धर्म में जन्म जरूर लिया है, लेकिन हमारा लगाव हिंदू धर्म के प्रति रहा है. गांव के सभी लोग सम्मान करते हैं.
लाल खान ने कहा कि हम न मुसलमान मजहब के खिलाफ हैं और न हिंदू मजहब के खिलाफ हैं. हम सभी भाई-भाई बनकर रहे हैं. यही हमारी पैतृक शिक्षा है. हमारे साथ कभी मतभेद नहीं हुआ. हर धर्म के लोग हमारा सम्मान करते हैं.
भूदान आंदोलन में लिया हिस्सा: लाल खान ने बताया कि हमारे यहां एक राजा लोकंद थे. तब बिनोवा भावे जी का भूदान आंदोलन चल रहा था. उस वक्त मैं कक्षा 5 में पढ़ता था. तब राजा लोकंद के यहां भी आना-जाना होता था.
भूदान आंदोलन के दौरान 1968 में हमने 'अमर है तेरा नाम बापू....' गीत सुनाया था. गीत सुनने के बाद बिनोवा जी मुझसे बहुत प्रभावित हुए थे. वह मुझे बनारस ले गए. वहां भूदान आंदोलन और गोवध के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया.
