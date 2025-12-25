ETV Bharat / state

कौन हैं मुस्लिम परिवार में जन्मे लाल खान; श्रीरामचरित मानस का किया बुंदेली भाषा में अनुवाद

मुस्लिम परिवार में जन्म, कर्म से हिंदू हैं लाल खान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संस्कृत में रामायण और अवधी भाषा में श्रीरामचरित मानस लोग पढ़ते हैं. लेकिन क्या बुंदेली भाषा में आपने रामचरित मानस पढ़ी है? आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि रामचरित मानस का बुंदेली भाषा में अनुवाद करने वाले हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम व्यक्ति हैं. इनका नाम लाल खान है. बचपन से ही हिंदू संस्कृति, रीति-रिवाज, त्योहार मनाने और रामायण पाठ करने वाले लाल खान की लिखी बुंदेलखंडी भाषा की श्रीरामचरित मानस बाजार में उपलब्ध है. इसके लिए उन्हें 'मानस रत्न' से भी सम्मानित किया जा चुका है. ETV भारत ने लाल खान से खास बातचीत की. बचपन से रहा रामायण से जुड़ाव: बुंदेलखंड के बिजना निवासी लाल खान ने बताया कि हमारे पुरखों के समय से ही रामायण पढ़ना, रामलीला खेलना, भजन गाना होता रहा है. हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हिंदू-मुस्लिम क्या होता है? कभी मन में ऐसी भावना ही जागृत नहीं हुई. उन्होंने बताया कि जन्म से ही हमें रामायण की प्रेरणा मिली. पिताजी के साथ चार-पांच ब्राह्मण लोग बैठते थे. रामचरित मानस गाया जाता था. पिताजी गाते थे, मां गाती थी, फिर हम भी गाने लगे. पहले गांव-गांव रामायण होता था, तो मुझे गाने के बुलाया जाता था. तभी से यह सिलसिला शुरू है, जो अब तक जारी है. बुंदेलखंड निवासी लाल खान से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) तीन साल में किया बुंदली अनुवाद: लाल खान ने बताया कि एक बार हमारे गुरू ने कहा श्रीरामचरित मानस का बुंदेली अनुवाद करोगे तो तुम्हारा नाम पूरे भारत में होगा. मुझे यह अनुवाद करने में तीन साल लगे. जब मैं यह कर रहा था, तो तीन बंदर हमेशा पास आते थे. उन्होंने बताया कि गांव में हमेशा से लोग मुझे इसी से पहचानते हैं, कि मैं रामायण पढ़ता हूं. लोग हमें शुभ कामों में अपने घर बुलाते हैं. जीवन-यापन करने के लिए मैंने प्राइवेट नौकरी भी की. जिंदगी भर हमने भजन-कीर्तन किया. अब जब बच्चे बड़े हो गए तब हमने सिर्फ धार्मिक काम में ही अपना जीवन लगा रहे हैं.