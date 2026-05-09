ETV Bharat / state

महाराणा प्रताप जयंतीः सीएम ने जारी किया संदेश तो लक्ष्यराज सिंह ने की भारतीय पंचांग के अनुसार मनाने की अपील

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महाराणा प्रताप जयंती की सही तिथि को लेकर विस्तार से जानकारी दी.

LAKSHYARAJ SINGH MEWAR, INDIAN CALENDAR
महाराणा प्रताप की प्रतिमा. (photo Social media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुरः वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. एक ओर जहां 9 मई को कई स्थानों पर महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई. वहीं, दूसरी ओर मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने वीडियो जारी कर देशवासियों से अपील की है कि प्रताप जयंती भारतीय पंचांग और सनातन परंपरा के अनुसार मनाई जानी चाहिए.

शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप को नमन करते हुए संदेश जारी किया. मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'महाराणा प्रताप अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे. उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा'.

पढ़ेंः शूरवीर महाराणा प्रताप की गौरवमयी गाथा सुनाता है कुंभलगढ़ किला, 36 किमी दीवार है आकर्षण का केंद्र

लक्ष्यराज सिंह ने की ये अपीलः इसी बीच लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का बयान सामने आया. इसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती की सही तिथि को लेकर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के पुरोधा थे, इसलिए उनकी जयंती भी भारतीय पंचांग के अनुसार ही मनाई जानी चाहिए.

अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख और भारतीय पंचांग की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है. कई स्थानों पर प्रताप जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई को मनाई जाती है, जबकि मेवाड़ राजपरिवार वर्षों से विक्रम संवत के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही प्रताप जयंती मनाता आ रहा है.

17 जून को प्रताप जयंतीः लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 17 जून को पड़ रही है, इसलिए वास्तविक रूप से उसी दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश पर्व और त्योहार भारतीय पंचांग के अनुसार ही मनाए जाते हैं. ऐसे में प्रताप जयंती को अंग्रेजी तारीख से जोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने लोगों से भारतीय परंपरा, संस्कृति और कालगणना का सम्मान करते हुए तिथि अनुसार ही प्रताप जयंती मनाने की अपील की है.

TAGGED:

LAKSHYARAJ SINGH MEWAR
INDIAN CALENDAR
LAKSHYARAJ SINGH APPEALED
प्रताप जयंती पंचांग के अनुसार
MAHARANA PRATAP BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.