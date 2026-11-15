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भारत ने अंडर-19 एशिया कप जीता, गोंडा में मना जश्न; टीम इंडिया के कप्तान के घर आतिशबाजी

लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है. टीम इंडिया के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी गोंडा के रहने वाले हैं. जीत के बाद उनके घर पर जमकर आतिशबाजी हुई. मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने खूब बधाई दी.

इंडिया टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी गोंडा के जिला मुख्यालय गुड्डू मल चौराहा के निवासी हैं. भारतीय टीम जीत के बाद उनके घर लोगों का तांता लगा रहा. लक्ष्य के पिता और भाजपा नेता राजेश रायचंदानी, मां लक्ष्मी रायचंदानी ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई.