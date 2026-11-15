भारत ने अंडर-19 एशिया कप जीता, गोंडा में मना जश्न; टीम इंडिया के कप्तान के घर आतिशबाजी
लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी ने कहा कि बहुत खुशी हुई है. बेटे के नेतृत्व में भारत को जबरदस्त जीत मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:33 AM IST
गोंडा: अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है. टीम इंडिया के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी गोंडा के रहने वाले हैं. जीत के बाद उनके घर पर जमकर आतिशबाजी हुई. मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने खूब बधाई दी.
इंडिया टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी गोंडा के जिला मुख्यालय गुड्डू मल चौराहा के निवासी हैं. भारतीय टीम जीत के बाद उनके घर लोगों का तांता लगा रहा. लक्ष्य के पिता और भाजपा नेता राजेश रायचंदानी, मां लक्ष्मी रायचंदानी ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई.
17 वर्षीय लक्ष्य रायचंदानी को इस बार अंडर-19 भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था. उनके नेतृत्व में भारत ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है. वर्ष 2025 में भारतीय टीम को 191 रन से हराकर के पाकिस्तान ने विजय हासिल की थी. इसके बाद इस वर्ष सिर्फ एक विकेट से भारत ने पाकिस्तान को हराकर के बड़ी सफलता हासिल की है. देश मान बढ़ाया है.
लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी ने कहा कि बहुत खुशी हुई है. बेटे के नेतृत्व में भारत को जबरदस्त जीत मिली है. पाकिस्तान ने 338 रन का बड़ा टार्गेट दिया था. भारतीय खिलाड़ी मोहित ने अंतिम गेंद पर चौका मारकर विजय हासिल कर ली है. भारत को मिली यह जीत पाकिस्तान को वर्षों तक याद रहेगी.
उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं. यह हमारे बेटे की नहीं सिर्फ यह पूरे टीम की जीत है. अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की जीत है. सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं. पूरी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. एशिया कप अंडर-19 को अपने घर वापस लेकर के आए हैं.
उन्होंने कहा कि जो पिछला मैच हुआ था, उसमें कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी थी. इसके बाद आज यह निर्णायक मैच था. लीग मैच में भी बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था. वह मैच भारतीय टीम हार गई थी. आज फाइनल में हमारे लड़कों ने हिसाब चुकता किया है. हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है और जीत हासिल की है.
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