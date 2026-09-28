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24 घंटे बाद मिला लक्ष्य का शव, जेसीबी से तोड़ा गया पुल, धमतरी महापौर ने जताया दुख, कहा-नए पुलिया का होगा निर्माण

मासूम लक्ष्य दोस्तों के साथ खेलते-खलते नाले में गिर गया था. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

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24 घंटे बाद मिला लक्ष्य का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 8:36 PM IST

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धमतरी: सोरीद-बागतराई नाले में रविवार शाम डूबे मासूम लक्ष्य साहू का शव करीब 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है. सोमवार शाम सर्चिंग के दौरान बच्चे का शव पुल के हिस्से में फंसा मिला. शव को बाहर निकालने के लिए चैन माउंटेन और हैमर मशीन की मदद से पुल को तोड़ा गया. रविवार को भर्रीपारा निवासी लक्ष्य साहू शाम करीब 5 बजे खेलते-खेलते उफान पर चल रहे सोरीद-बागतराई नाले में गिर गया था.

24 घंटे बाद मिला लक्ष्य का शव

हादसे के बाद से ही नगर निगम, पुलिस, एसडीआरएफ और नगर सैनिकों की गोताखोर टीम लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी. सोमवार को भी नाले में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद पुल के नीचे फंसे बच्चे के शव का पता चला. शव मिलने की खबर के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. महापौर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली. बच्चे के शव को बाहर निकालने के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

24 घंटे बाद मिला लक्ष्य का शव (ETV Bharat)


पुल की सुरक्षा पर उठे सवाल

हादसे के बाद सोरीद-बागतराई नाले के पुल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होती तो ऐसे हादसे को टाला जा सकता था. महापौर रामू रोहरा ने घटना को नगर के लिए बेहद दुखद बताया. महापौर ने कहा कि बच्चे को बरामद कर लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

परिवार को आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कलेक्टर से चर्चा की गई है. इस हादसे से नगर निगम को भी सबक मिला है और अब पुल को अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि सड़क की स्वीकृति हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा: रामू रोहरा, महापौर

हादसे से इलाके में मातम

वहीं, नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष और संबंधित वार्ड के पार्षद विशू देवांगन ने कहा कि पुल की सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है. इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब बच्चे की जान चली गई. उन्होंने कहा कि लक्ष्य बरामद तो हुआ, लेकिन सुरक्षित नहीं मिला, यह बेहद दुखद है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

कोतवाली थाना प्रभारी राजेश जगत ने बताया कि रविवार शाम करीब 5 बजे बच्चे के नाले में गिरने की सूचना मिली थी. इसके बाद एसडीआरएफ और नगर सैनिकों के गोताखोरों की टीम लगातार तलाश में जुटी रही. सोमवार शाम करीब 24 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है.

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