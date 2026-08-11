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पेड़ के नीचे चलता है स्कूल.. 14 साल से टीन शेड के नीचे पढ़ने को बच्चे मजबूर

बगहा में 14 साल से धूप हो या बारिश टीन शेड और पेड़ की छांव के सहारे पढ़ रहे हैं 106 बच्चे. रिपोर्ट- दिलीप कुमार

LAKSHMIPUR GOVT PRIMARY SCHOOL
लक्ष्मीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 4:59 PM IST

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बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अंतर्गत देवरिया तरुवनवा पंचायत के कुनई लक्ष्मीपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 14 वर्षों से स्थायी भवन के अभाव में संचालित हो रहा है. यहां करीब 106 बच्चे कक्षा एक से पांच तक पढ़ते हैं, लेकिन पक्का भवन, चारदीवारी, रसोईघर या खेल का मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं.

ग्रामीणों ने दान की जमीन-चंदा से बना टीन शेड: जब विद्यालय के पास जमीन नहीं थी तो गांव के लोगों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जमीन दान कर दी. इसके बाद ग्रामीणों और शिक्षकों ने चंदा जुटाकर चार कमरों का टीन शेड तैयार कराया. आज भी यही टीन शेड और पेड़ की छांव बच्चों की पाठशाला का सहारा है. गर्मी में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, जबकि बारिश और आंधी में टीन शेड में भी परेशानी होती है.

बच्चों की जुबानी: छात्र देवराज कुमार बताते हैं कि टीन शेड में काफी गर्मी लगती है, इसलिए वे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं. उनका कहना है कि सरकार से मांग है कि स्कूल का बड़ा और पक्का भवन बनाया जाए. एक अन्य छात्र अमित कुमार का कहना है कि टीन शेड के नीचे बैठकर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती. वे सरकार से पक्का स्कूल बनाने की अपील करते हैं.

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सरकार के दावे और जमीनी हकीकत (ETV Bharat)

"गर्मी के दिनों में टीन शेड किसी भट्ठी से कम नहीं लगता है. कमरे इतने गर्म हो जाते हैं कि बच्चे पसीने से भीग जाते हैं."-देवराज कुमार, छात्र

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मिड-डे मील के लिए एक किलोमीटर का सफर: स्कूल में रसोईघर नहीं होने के कारण मिड-डे मील खुले में बनाया जाता है या बच्चों को लगभग एक किलोमीटर दूर पुराने जर्जर भवन तक पैदल जाना पड़ता है. छोटे-छोटे बच्चे रोज इस दूरी को तय करते हैं. चारदीवारी और खेल का मैदान न होने से सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का भी अभाव है.

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पढ़ रहे हैं 106 बच्चे (ETV Bharat)

मुखिया और ग्रामीणों का आरोप: ग्राम पंचायत राज देवरिया तरुणवा के मुखिया संजय कुमार ओझैया बताते हैं कि पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, इसलिए लोगों ने चंदा लगाकर शेड बनवाया. कई बार जिलाधिकारी और नेताओं से शिकायत की गई, लेकिन अब तक भवन निर्माण के लिए कोई मदद नहीं मिली. ग्रामीण हरिनारायण महतो कहते हैं कि "12 साल से चंदा से टीन शेड चलाया जा रहा है और सरकार अंधी हो गई है."

"इस प्राथमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जिसके बाद सभी लोगों ने चंदा लगाकर 10 साल पहले सेड भवन बनवाया, जिसमें फिलहाल पढ़ाई चल रही है."- संजय कुमार ओझैया, मुखिया

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पेड़ के नीचे स्कूल (ETV Bharat)

शिक्षकों की गुहार: शिक्षक परमानंद प्रसाद बताते हैं कि सरकारी विद्यालय और सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भवन चंदा के पैसे से बना है. कई बार विधायक और अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन 12 साल में निर्माण नहीं हुआ.

"गर्मी और बरसात में काफी परेशानी होती है. आंधी आने पर शेड गिरने का डर रहता है और गर्मी में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं."-संतोष कुमार, शिक्षक

आश्वासन ही आश्वासन, निर्माण नहीं: ग्रामीण रामचंद्र काजी बताते हैं कि पूर्व विद्यालय जर्जर होने के बाद चंदा से नए स्थान पर शेड बनाया गया. विधायक, सांसद और मंत्री से सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन अब तक पक्का भवन नहीं बना. चुनाव के समय भी इसी शेड में मतदान होता है, फिर भी स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जाता.

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टीन शेड वाला स्कूल (ETV Bharat)

सरकार के दावे और जमीनी हकीकत: सरकार स्मार्ट स्कूल, डिजिटल शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करती है तथा करोड़ों रुपये खर्च होने की बातें होती हैं. लेकिन बगहा का यह छोटा सा सरकारी विद्यालय गांव की हकीकत उजागर कर रहा है. यहां न पक्का भवन है, न चारदीवारी, न रसोई और न स्मार्ट क्लास. 21वीं सदी में भी बच्चे टीन शेड और पेड़ की छांव के भरोसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

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राजकीय प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

शिक्षा का अधिकार और बच्चों की उम्मीद: कागजों पर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को समान अवसर देता है, लेकिन यहां के बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या अच्छी शिक्षा सिर्फ शहरों के बच्चों का हक है. करीब 106 बच्चे और छह शिक्षक सरकार तथा शिक्षा विभाग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब स्थायी भवन का निर्माण होगा. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फूदन राम ने बताया कि स्थिति जानी-पहचानी है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव अभी बाकी है.

"बगहा में 14 वर्षों से यह स्कूल टीन सेड और पेड़ की छांव के भरोसे चल रहा है. वहां दो कमरे का मकान है. इसकी सूचना पूर्व बीओ को दे दी गई थी."-फूदन राम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बगहा

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