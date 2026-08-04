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दिल्ली लक्ष्मी योजना: साइन कराने विधायक दफ्तर पहुंच रही महिलाएं , AAP ने सरकार पर कसा तंज

विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि जबसे लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च हुआ है तबसे महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मेरे दफ्तर पर साइन कराने के लिए पहुंच रही है. मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि यह जुमले वालों की सरकार है. जब 2025 में दिल्ली सरकार का चुनाव चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 2500 रुपये हर महीना दिया जाएगा. अब कहा जा रहा है कि घर के एक महिला को 2500 रुपये की राशि दी जाएगी. वह भी जिनके घर पर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होगा, यह उनकी दूसरी कंडीशन है. इस योजना से उन महिलाओं को छांट दिया गया है, जिनके घर पर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त 2026 को दिल्ली लक्ष्मी योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद पात्र महिलाओं द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है. इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इस पर क्षेत्र के विधायक या सांसद का सिग्नेचर होना अनिवार्य है, तभी महिलाएं लक्ष्मी योजना के 2500 की पात्र होगी. इसी क्रम में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के तुगलकाबाद से विधायक सहीराम पहलवान के दफ्तर पर बड़ी संख्या में महिलाएं फार्म पर विधायक का साइन कराने के लिए पहुंची.

विधायक ने कहा कि लक्ष्मी योजना का जो क्राइटेरिया रखा गया है, वह बहुत मुश्किल है. वह हर महिला पूरा नहीं कर पाएगी. मुझे नहीं लगता है कि जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, इससे 10 प्रतिशत महिलाओं को भी यह पैसा मिल पाएगा. अगर सरकार ने वादा किया है तो फिर सांसद या विधायक का साइन क्यों लेना है. पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो किसी भी महिला के लिए इतनी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है. वहां पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं को उनके योजना के तहत पैसा भी दिया जा रहा है.

AAP विधायक का योजना के क्राइटेरिया पर तंज

वहीं विधायक दफ्तर पर पहुंची महिला अस्मिता बताती है कि वह दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद विधायक का साइन लेने के लिए यहां पहुंची थी, जहां विधायक के द्वारा साइन कर दिया गया है. अब वह आगे फॉर्म जमा करेगी. महिला दशिया बताती हैं कि आज विधायक के यहां पहुंचकर उन्होंने फार्म पर साइन करा लिया है, जो डॉक्यूमेंट लक्ष्मी योजना में दिल्ली सरकार ने मांगा था, उसे मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है. फार्म हम लोगों को ऑनलाइन भरना था, अब विधायक का साइन हो जाने के बाद इसे जमा करने के लिए आगे जाएंगे.

बता दें कि 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इस योजना के लिए योग्य हैं. हर महीने 2,500 रुपये सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजे जाएंगे. योजना के लिए बजट में भारी राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है. वही फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सबसे पहले आधिकारिक Delhi Lakshmi Yojana Portal पर जाएं. 'Register Now' पर क्लिक करके आधार नंबर और जरूरी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें. रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करें. अपना परिवार विवरण, बैंक खाता जानकारी और मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म को अच्छी तरह जांच कर सबमिट करें और रसीद (Acknowledgement Receipt) सेव कर लें.

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