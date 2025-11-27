केते एक्सटेंशन की मंजूरी पर भूपेश बघेल का तंज, कहा छत्तीसगढ़ बन गया अदानीगढ़, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पलटवार
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भूपेश बघेल के अदानीगढ़ वाली बात पर पलटवार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 11:58 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 12:54 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : केते एक्सटेंशन को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस फैसले का विरोध किया है. जहां एक ओर भूपेश बघेल ने इसे छत्तीसगढ़ में अदानीराज बताया,वहीं दूसरी ओर टीएस सिंहदेव ने रामगढ़ की पहाड़ियों पर होने वाले नुकसान का अंजाम भुगतने को लेकर चेतावनी दी. कांग्रेस दिग्गजों के आरोपों के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अदानीगढ़ वाली बात पर पलटवार किया.
भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार
आपको बता दें कि केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट के लिए 1760 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि को काटने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाने का आरोप लगा रहे हैं. जिस पर लक्ष्मी राजवाड़े ने पलटवार किया.
सरकार पर भूपेश बघेल लांछन लगा रहे हैं,पहले उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी, जहां तक इस परियोजना की बात है तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है. उद्योग लगाना चाहती है लोगों को रोजगार देना चाहती है, जब हम उद्योग खोलेंगे तभी रोजगार लाएंगे, विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना - लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री
भूपेश बघेल ने लगाए थे आरोप
आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अडानी के नाम जंगल होने का हवाला दिया था. भूपेश बघेल ने लिखा था कि बीजेपी ने भारी विरोध के बावजूद केते एक्सटेंशन के लिए वन एवं पर्यावरण की मंजूरी दे दी है.इस मंजूरी के बाद 1700 हेक्टेयर के जंगल कटेंगे. जंगल कटने और माइनिंग के कारण ऐतिहासिक महत्व वाली रामगढ़ की पहाड़ियों पर ख़तरा मंडराएगा. यह छत्तीसगढ़ को “अडानीगढ़” बनाने की ओर भाजपा का एक और कदम है. साबित हो गया कि भाजपा को जनता और जनहित की कोई चिंता नहीं है. कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी.
अडानी के नाम हुआ जंगल!— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 26, 2025
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भारी विरोध के बावजूद केते एक्सटेंशन के लिए वन एवं पर्यावरण की मंज़ूरी दे दी है।
मतलब यह कि 1700 हेक्टेयर जंगल की कटाई होगी। ऐतिहासिक महत्व वाली रामगढ़ की पहाड़ियों पर ख़तरा मंडराता रहेगा।
यह छत्तीसगढ़ को “अडानीगढ़” बनाने की ओर… pic.twitter.com/B7nnlHBrz4
पूर्व डिप्टी सीएम ने भी किया विरोध
इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है. टीएस सिंहदेव ने कहा कि केते एक्सेटेंशन के कारण जिस क्षेत्र में माइनिंग होगी वहां से लगे रामगढ़ की पहाड़ियों को खतरा हमेशा बना रहेगा. मेरा मानना है कि यदि कोई नुकसान हुआ, तो सरगुजा की नाराजगी के सामने कोई भी कंपनी फिर काम नहीं कर पाएगी.यह अनुमति पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है.
सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी को खतरा है। मेरा मानना है कि यदि कोई नुकसान हुआ, तो सरगुजा की नाराज़गी के सामने कोई भी कंपनी फिर काम नहीं कर पाएगी।— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) November 26, 2025
यह अनुमति पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है। pic.twitter.com/9jmKIrbrdE
महतारी वंदन योजना में ई केवाइसी क्यों ?
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है.प्रदेश में करीब 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि दी जा रही है.हम 21 किश्त जारी कर चुके हैं.ई केवाइसी का ये मतलब नहीं है कि हम किसी को योजना से वंचित करना चाहते हैं.हम ये चाहते हैं कि एक बार सभी हितग्राहियों का सही तरीके से सत्यापन हो जाए. कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें एक ही व्यक्ति दो बार भुगतान ले रहा है.ऐसे में ई केवाइसी की मदद से योजना और भी ज्यादा पारदर्शी होगी.
रेडी टू ईट योजना पर चल रहा है काम
इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि पिछली सरकार के रेडी टू एट योजना के सेंट्रलाइजेशन को हम अपनी घोषणा के अनुसार जल्द ही स्व सहायता समूह को देने के लिए काम कर रहे हैं. कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भी काम चल रहा है. जल्द ही हम अपनी घोषणा पूरी करेंगे. पिछली सरकार ने सिर्फ अपना और अपने लोगों के पेट भरने के लिए रेडी टू एट योजना का सेंट्रलाइजेशन किया था.
आंगनबाड़ी समेत दूसरे विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश
इससे पहले मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पेंड्रा में समीक्षा बैठक की.इस दौरान उन्होंने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए मौजूद अधिकरियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई. इसके साथ ही जिला स्तरीय नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन माह के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के माध्यम से छोटे बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग वृद्ध जनों की सेवा का अवसर मिलता है. इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सहित दूसरे संस्थाओं में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने से नियुक्ति तक सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिकतम तीन माह के भीतर सुनिश्चित करने के लिए कहा.लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों-कर्मचारियों को विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और सेवा भाव से जन सेवा करते हुए विकसित जिला, विकसित प्रदेश एवं विकसित देश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए.
धमतरी कांग्रेस में हंगामा, सचिन पायलट के कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता का जिला अध्यक्ष पर बड़ा आरोप
सूरजपुर छात्र पिटाई कांड पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा, तीन राज्यों की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती