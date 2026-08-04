रोहड़ू की लक्षिता शर्मा बनी पहले एप्पल ऑक्शनर, गुरुकुल में शिक्षा के बाद बड़े संस्थानों से हासिल की शिक्षा
रोहड़ू की लक्षिता शर्मा हिमाचल की पहली महिला सेब ऑक्शनर बन गई हैं. कृषि में MBA कर उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में पहचान बनाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 12:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में अब महिलाएं भी अपनी भागीदारी बढ़ाने लगी हैं. अब फल मंडी में सेब नीलामी में महिलाओं की एंट्री हो गई है. रोहड़ू की युवती लक्षिता शर्मा ने सेब मंडी में ऑक्शनर की जिम्मेदारी संभालकर नई मिसाल पेश की है. लक्षिता शर्मा प्रदेश की पहली महिला सेब ऑक्शनर बनी हैं. सेब उत्पादक परिवार से आने वाली लक्षिता अब डिजिटल एप्पल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फ्रूटएक्स में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं.
रोहड़ू की रहने वाली लक्षिता शर्मा ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार और आसपास के बागवानों की मेहनत, चुनौतियों और जरूरतों को करीब से देखा. यही अनुभव उन्हें कृषि और बागवानी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता रहा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल स्कूल से पूरी की. इसके बाद चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर से बीएससी कृषि और आईआईपीएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की. वर्तमान में वह फ्रूटएक्स में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही हैं. फ्रूटएक्स सेब और अनार की डिजिटल नीलामी के माध्यम से बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, पारदर्शी बिक्री प्रक्रिया और उसी दिन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता है.
अपने पहले ऑक्शनर के अनुभव को साझा करते हुए लक्षिता ने बताया कि 'शुरुआत में मैं काफी घबराई हुई थीं, लेकिन जैसे-जैसे नीलामी आगे बढ़ी मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता गया. ये अनुभव सिखाता है कि अगर खुद पर भरोसा हो और सीखने की इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. कोई भी क्षेत्र केवल पुरुषों या महिलाओं तक सीमित नहीं है. आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ महिलाएं मंडियों और कृषि विपणन व्यवस्था में भी नई पहचान बना सकती हैं.'
लक्षिता शर्मा का कहना है कि कृषि और बागवानी केवल रोजगार नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली का हिस्सा है. सेब उत्पादकों को डिजिटल और पारदर्शी मंडी व्यवस्था से जुड़ना चाहिए. वहीं प्रदेश की युवतियों को भी कृषि और विपणन क्षेत्र में आगे आने का संदेश दिया है. उन्होंने प्रदेश के सेब उत्पादकों से कम से कम एक बार फ्रूटएक्स मंडी का दौरा कर डिजिटल नीलामी व्यवस्था को देखने की अपील की. उनका कहना है कि कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों की उपज बेचती है और भुगतान उसी दिन कर देती है. उन्होंने कहा कि पहले किसानों को भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पिछले चार वर्षों से फ्रूटएक्स इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और किसान हितैषी बनाने की दिशा में काम कर रहा है.
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