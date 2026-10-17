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26.06 लाख की अनियमित निकासी के मामले में VPDO नपे, किया गया निलंबित, डीपीआरओ ने की कार्रवाई

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हरिद्वार: उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के लक्सर ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल पर अपलोड किए बिना 26.06 लाख रुपये की निकासी का मामला सामने आया है. इस मामले में लक्सर के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सती को निलंबित कर दिया गया है. जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत लक्सर की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की यह कार्रवाई की है.

निलंबन के बाद सुशील सती को लक्सर ब्लॉक से हटाकर बहादराबाद ब्लॉक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. मामला वित्तीय वर्ष 2026-27 का है. सहायक विकास अधिकारी पंचायत लक्सर ने सात सितंबर को डीपीआरओ को भेजी संस्तुति रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सती ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया.