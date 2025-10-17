ETV Bharat / state

लक्सर के सुल्तानपुूर तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

मृतक की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की मोर्चरी भेज दिया गया है

DEAD BODY FOUND IN SULTANPUR POND
सुल्तानपुूर तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 17, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ईट भट्टा के पास बने तालाब में एक अज्ञात युवक का शव दिखाई दिया. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली लक्सर से उपनिरीक्षक हरीश गैरोला, कांस्टेबल अरविंद चौहान व कांस्टेबल गंगा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद सभी ने मिलकर शव को तालाब से बाहर निकाला.

पुलिस के अनुसार शव लगभग चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. मृतक की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में शव की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि मृतक महतोली गांव निवासी नितिन पुत्र जाती राम है, जो 4 दिन से घर से लापता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रुड़की मोर्चरी भेज दिया गया है. पुलिस अब युवक की मौत के कारणों की जांच कर रही है.लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक लोकपाल परमार ने बताया कि मौत हत्या है या अन्य किसी कारण से हुई है. इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

यह पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व भी तालाब में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है. कुछ समय पूर्व लक्सर बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास रोड पर गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. खेत में भरे पानी में शव पाया गया था. मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलशाद पुत्र दिला, निवासी बसेड़ी गांव के रूप में हुई थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई थी. यही नहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नरोजपुर गांव में भी 7 वर्षीय बालक की डूबने के कारण मौत हो गई थी. जिससे गांव में कोहराम मच गया था. परिवार के लोग बालक की मौत के बाद सदमे में आ गए थे.

TAGGED:

लक्सर में शव
लक्सर सुल्तानपुूर शव
सुल्तानपुर तालाब शव
DEAD BODY IN LAKSAR
DEAD BODY FOUND IN SULTANPUR POND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.