लक्सर गन्ना समिति की बोर्ड बैठक में हंगामा, भारी विरोध के बाद हुई निरस्त, अटके कई प्रस्ताव

समिति सचिव ने बताया बैठक की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी. अगली बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जाएगी.

लक्सर गन्ना समिति की बोर्ड बैठक में हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : October 16, 2025 at 9:23 AM IST

लक्सर: सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर में मंगलवार को प्रस्तावित दूसरी बोर्ड बैठक हंगामे के बीच रद्द कर दी गई. बैठक शुरू होते ही सदस्यों के बीच प्रस्तावों को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष और विरोधी पक्ष पर एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए. जिससे बैठक का माहौल गरमाता चला गया.

जानकारी के अनुसार जैसे ही चर्चा प्रस्तावों पर पहुंची कुछ सदस्यों ने असहमति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि बैठक के दौरान बाहर से आए कुछ प्रभावशाली नेताओं के दखल के बाद स्थिति और बिगड़ गई. उसके कई सदस्य बैठक छोड़कर बाहर निकल गए. कुछ देर बाद समिति अध्यक्ष अनुराग चौधरी भी बैठक छोड़कर चुपचाप मीडिया से बचकर निकल गए. हालात तनावपूर्ण होने के चलते बैठक को बीच में ही निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा.

इस दौरान समिति सचिव सूरजभान सिंह ने बताया कि उन्हें बाहर से किसी व्यक्ति के आने की जानकारी नहीं है. बैठक के दौरान महिला डायरेक्टरों के प्रतिनिधियों को अंदर बैठने से रोक दिया गया था. जिसके बाद विवाद बढ़ गया. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को बाहर निकालने के फैसले ने ही हंगामे को जन्म दिया. काफी देर चले हंगामे के बाद सदस्यों की आपसी सहमति से बैठक को स्थगित कर दिया गया. समिति सचिव ने बताया बैठक की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी. अगली बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जाएगी.

अभी 2 महीने पूर्व समिति के अध्यक्ष व डॉक्टर का चुनाव हुआ था. उसके बाद यह समिति की बोर्ड बैठक थी. अहम मुद्दों पर एजेंडा जारी किया गया था. कुछ समय बाद लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होना है. लक्सर शुगर मिल लक्सर तहसील के किसानों के लिए एक बड़ी अहमियत रखती है. लक्सर के अलावा भी अन्य प्रदेशों से भी गन्ना लक्सर शुगर मिल में पहुंचता है. जिसको लेकर एक अहम बैठक होनी थी, मगर यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई.

पढे़ं- लक्सर गन्ना समिति से गायब मिले 14 कर्मचारी, एसडीएम का चढ़ा पारा, नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण

पढे़ं- लक्सर गन्ना समिति में पड़ा छापा तो गायब मिले तीन कर्मचारी, जवाब-तलब

