खुशखबरी! लक्सर गन्ना किसानों को 4.82 करोड़ का भुगतान, खिले फॉरमर्स के चेहरे

लक्सर: चीनी मिल ने गन्ना मूल्य में अंतर का 4.82 करोड़ का भुगतान किसानों को किया है. गन्ना मूल्य घोषित होने के बाद मिल प्रबंधन ने अब 25 नवंबर तक का भुगतान किसानों को कर दिया है.

लक्सर चीनी मिल के प्रधान गन्ना प्रबंधक बीएस तोमर ने बताया मिल में सात नवंबर से गन्ने की पेराई शुरु हुई थी. 25 नवंबर तक मिल ने 16.40 क्विंटल गन्ने की खरीद की. मिल प्रबंधन ने पिछले साल के 375 रूपये कुंतल के हिसाब से दो बार में 25 नवंबर तक का भुगतान 61.01 करोड़ रूपये किसानों को जारी कर दिया. इसके बाद सरकार ने गन्ने का भाव 405 रुपए कुंतल घोषित किया है. उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के भाव में 4.82 करोड़ रुपए का अंतर आया. जिस पर मिल प्रबंधन ने 4.82 करोड़ का भुगतान भी गन्ना समितियों को भेज दिया है. लक्सर गन्ना समिति के सचिव सूरजभान ने बताया किसानों के खातों में भुगतान भेजा जा रहा है.

बता दें लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर ने 25 नवंबर तक क्रय किए गए गन्ने का भुगतान सहकारी गन्ना विकास समितियों को भेज दिया था. मिल द्वारा 25 नवंबर तक 16.40 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की गई है, जो गत वर्ष से 33 हजार कुंतल कम है.

लक्सर चीनी मिल का वर्ष 2025 - 26 का पेराई सत्र सात नवंबर से शुरू हुआ. 5 नवंबर से गन्ना क्रय केंद्रो पर गन्ने की खरीद शुरू की गई थी. मिल द्वारा 5 नवंबर से 15 नवंबर तक खरीदे गये गन्ने का 28.36 करोड़ का भुगतान पहले किया जा चुका है. मिल के प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह ने बताया मिल द्वारा 16 नवंबर से 25 नवंबर तक खरीदे गये गन्ने का 32.65 करोड़ का भुगतान सहकारी गन्ना समितियों को भेज दिया गया है. उन्होंने बताया मिल द्वारा चालू पराई सत्र में 25 नवंबर तक 16.40 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 33 हजार कुंतल कम है. गत वर्ष 7 नवंबर से 25 नवंबर तक 16.73 लाख गन्ने की पेराई की गई थी.