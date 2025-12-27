ETV Bharat / state

लक्सर शुगर मिल ने गन्ना किसानों का किया भुगतान, फार्मस के खिले चेहरे

चीनी मिल ने 8 दिसंबर से दिसंबर 15 का 31 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है.

लक्सर: लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल ने 15 दिसंबर तक क्रय किए गए गन्ने का भुगतान किसानों को जारी कर दिया है. मिल प्रबंधन ने 31.98 करोड़ के चेक गन्ना समितियों को जारी किए हैं.

लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के यूनिट हेड एस पी सिंह ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र में मिल ने अतिवृष्टि का असर गन्ने की पैदावार पर पड़ने के कारण चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. 0238 प्रजाति के रोगग्रस्त होने से भी मिल को गन्ने की आपूर्ति पर असर पड़ा है. हालांकि, मिल यथासंभव समय से गन्ना भुगतान जारी कर रहा है. मिल ने 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक क्रय किए गए गन्ने के भुगतान के एवज में 31.98 करोड़ का भुगतान समितियों को जारी किया है.

लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर ने किसानों को 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का 31 करोड़ 98 लाख रुपए का गन्ना भुगतान जारी कर दिया है.अब समिति द्वारा यह भुगतान किसानों को जारी किया जाएगा. अभी तक शुगर मिल ने 145 करोड़ 23 लाख का भुगतान समिति को किया है.

लक्सर शुगर मिल ने सात नवंबर माह में अपना पेराईं सत्र शरू किया था. जनपद में लक्सर शुगर मिल गन्ना भुगतान के मामले में अग्रणी शुगर मिल है. लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शगर मिल के प्रबंधक एसपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मिल की सबसे पहली प्राथमिकता किसानो को समय पर उनका गन्ना भुगतान देना है.

उन्होंने बताया कि चीनी मिल द्वारा 8 दिसंबर से दिसंबर 15 का 3 1 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है. उन्होंने किसानों से अपील की लक्सर का 70 प्रतिशत क्षेत्रफल खादर क्षेत्र में आता है. इस वर्ष अतिवष्टि का असर गन्ने की पैदावार पर पड़ने के कारण चीनी मिल की गन्ने की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. उन्होंने बताया चीनी मिल ने अभी तक 45 लाख कुंतल गन्ने की पेराईं कर दी है, जबकि पिछले सीजन में शुगर मिल द्वारा अभी तक 46 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर दी गई थी.

