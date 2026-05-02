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लक्सर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर! 6वीं में पढ़ने वाली मासूम की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम

लक्सर: उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला हरिद्वार लक्सर से सामने आया है. लक्सर में तेज रफ्तार का कहर एक मासूम की जिंदगी लील गया. लक्सर सड़क हादसे में कक्षा 6 में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा दिव्या की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा, डर और मातम का माहौल है.

लक्सर के बहादरपुर स्थित प्राइवेट स्कूल से छुट्टी के बाद दिव्या अपने दादा के साथ बाइक से घर लौट रही थी. रोज की तरह यह एक सामान्य सफर था, लेकिन किसे पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. रास्ते में एक तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दादा को हल्की चोटें आईं, लेकिन दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. मासूम की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. दिव्या की दर्दनाक मौत के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है.