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लक्सर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर! 6वीं में पढ़ने वाली मासूम की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम

दिव्या आपने दादा के साथ स्कूल से लौट रही थी. तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी.

LAKSAR ROAD ACCIDENT
लक्सर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 6:48 PM IST

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लक्सर: उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला हरिद्वार लक्सर से सामने आया है. लक्सर में तेज रफ्तार का कहर एक मासूम की जिंदगी लील गया. लक्सर सड़क हादसे में कक्षा 6 में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा दिव्या की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा, डर और मातम का माहौल है.

लक्सर के बहादरपुर स्थित प्राइवेट स्कूल से छुट्टी के बाद दिव्या अपने दादा के साथ बाइक से घर लौट रही थी. रोज की तरह यह एक सामान्य सफर था, लेकिन किसे पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. रास्ते में एक तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दादा को हल्की चोटें आईं, लेकिन दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. मासूम की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. दिव्या की दर्दनाक मौत के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है.

इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. मसलन स्कूल टाइम में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक के बावजूद ट्रक सड़क पर कैसे दौड़ रहे थे? पुलिस की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है? आखिर ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन सख्ती सिर्फ दिखावे तक सीमित है. हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

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