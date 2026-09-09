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घर में गहने और नकदी देख आया लालच, ₹25 लाख के माल पर किया हाथ साफ, पुलिस ने दबोचा

लिस ने 25 लाख रुपये की चोरी का खुलासा कर दो चोरों को गिरफ्तार किया ( PHOTO- ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने 25 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए 2 चारों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के लाखों रुपए के आभूषण और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि 30 अगस्त की रात मुंडाखेड़ा कला गांव में हुई चोरी की वारदात में दोनों चोर शामिल थे.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि, 30 अगस्त की रात गांव मुंडाखेड़ा कलां निवासी नवीन के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. घर में रखे लाखों के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई थी. पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली लक्सर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने तत्काल टीम गठित करने के निर्देश दिए. जिसमें लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोशियारी द्वारा टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास के सभी आने-जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी खंगाले. साथ ही संदिग्ध लोगों का डाटा जुटाया और मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया.

रात-दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों की जांच के बाद 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया. तलाशी में दोनों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ.