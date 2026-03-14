लक्सर फायरिंग मामले में हुक्का गैंग का सदस्य अरेस्ट, तमंचा व बाइक बरामद
हुक्का गैंग के सदस्यों ने दस मार्च को एक घर में घुसकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 10:03 PM IST
लक्सर: नगला खिताब गांव में ग्रामीण के घर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को हुक्का गैंग ने अंजाम दिया था. पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व बाइक बरामद की है. गैंग के फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटी हैं.
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव निवासी गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके छोटे भाई सौरभ की मुंडाखेड़ा गांव निवासी वंश सैनी से दोस्ती है. 6 मार्च को वंश सैनी ने उन्हें बताया कि चार युवकों द्वारा उसे एक लड़की के साथ उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोपी उससे पांच लाख की रकम मांग रहे हैं. गौरव के अनुसार उन्होंने आरोपित युवकों से बात कर उन्हें गलत कार्य नहीं करने को कहा था. जिस पर आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.
दस मार्च की रात्रि वह अपने परिजनों के साथ अपने घर में मौजूद थे. तभी दो बाइक पर सवार होकर आये चार युवक उनके घर मे घुस आये. उन्होंने उसे निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की. उसने घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचायी. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए. जिस पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले. पुलिस ने आरोपी विशाल उर्फ विशू, कार्तिक, गुरमीत और अक्षय निवासीगण ग्राम मुंडाखेड़ा कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी. पुलिस टीम ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ में पता चला की वारदात को अंजाम देने वाले लोग हुक्का गैंग के सदस्य थे.
पुलिस के अनुसार गैंग से जुड़े लोग वंश की लड़की के साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख की फिरौती मांग रहे थे. जिस पर गौरव द्वारा गैंग के दो सदस्यों को धमकाया गया. जिसके चलते दस मार्च की रात्रि गैंग लीडर विशाल, कार्तिक, गुरमीत, अक्षय, आयन व सालाम दो मोटरसाइकिलों पर नगला खिताब गांव पहुंचे. चार लोगों ने गौरव को निशाना बनाते हुए के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. दो लोग बाहर बाइक स्टार्ट किये खड़े रहे. गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीणों को एकत्रित होते देख वह लोग मौके से भाग निकले. पुलिस ने गैंग के सदस्य सालाम निवासी घोसीपुरा कोतवाली मंगलौर को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त तमंचा व बाइक बरामद की गई. पुलिस गैंग के एक सदस्य अनुज कश्यप निवासी घोसीपुरा को तमंचे व चार जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर दो दिन पूर्व जेल भेज चुकी है. अनुज व सालाम गैंग को असलाह उपलब्ध कराते थे. वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया पुलिस टीम गैंग के फरार सदस्यों की तलाश में जुटी हैं.
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