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लक्सर फायरिंग मामले में हुक्का गैंग का सदस्य अरेस्ट, तमंचा व बाइक बरामद

लक्सर: नगला खिताब गांव में ग्रामीण के घर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को हुक्का गैंग ने अंजाम दिया था. पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व बाइक बरामद की है. गैंग के फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटी हैं.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव निवासी गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके छोटे भाई सौरभ की मुंडाखेड़ा गांव निवासी वंश सैनी से दोस्ती है. 6 मार्च को वंश सैनी ने उन्हें बताया कि चार युवकों द्वारा उसे एक लड़की के साथ उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोपी उससे पांच लाख की रकम मांग रहे हैं. गौरव के अनुसार उन्होंने आरोपित युवकों से बात कर उन्हें गलत कार्य नहीं करने को कहा था. जिस पर आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

दस मार्च की रात्रि वह अपने परिजनों के साथ अपने घर में मौजूद थे. तभी दो बाइक पर सवार होकर आये चार युवक उनके घर मे घुस आये. उन्होंने उसे निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की. उसने घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचायी. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए. जिस पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले. पुलिस ने आरोपी विशाल उर्फ विशू, कार्तिक, गुरमीत और अक्षय निवासीगण ग्राम मुंडाखेड़ा कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी. पुलिस टीम ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ में पता चला की वारदात को अंजाम देने वाले लोग हुक्का गैंग के सदस्य थे.