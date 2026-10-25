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लक्सर चंडी चौदस मेला, जगदंबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, जानिए इसकी मान्यता

लक्सर चंडी चौदस मेला ( ETV Bharat )

मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी रही. लोग अपनी बारी का इंतजार कर माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर रहे थे. मंदिर समिति के अनुसार लक्सर के इस जगदंबा मंदिर में बीते 57 वर्षों से लगातार हर साल चंडी चौदस पर मेले का आयोजन होता आ रहा है. नवरात्रि के पहले दिन से लेकर चंडी चौदस तक मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित रहती है, जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है.