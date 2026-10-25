लक्सर चंडी चौदस मेला, जगदंबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, जानिए इसकी मान्यता
लक्सर के चंडी चौदस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है. यहां देशभर भक्तसे दर्शन के लिए आते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 1:57 PM IST
लक्सर: आज चंडी चौदस के पावन अवसर पर हरिद्वार जिले के लक्सर मेन बाजार स्थित प्रसिद्ध मां जगदंबा मंदिर में 57वें भव्य मेले का आयोजन किया गया. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही.मान्यता है कि मां जगदंबा के दरबार में शीश झुकाने और सच्चे मन से दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए प्रदेश के कोने-कोने से और देश के अन्य राज्यों से भी हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी रही. लोग अपनी बारी का इंतजार कर माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर रहे थे. मंदिर समिति के अनुसार लक्सर के इस जगदंबा मंदिर में बीते 57 वर्षों से लगातार हर साल चंडी चौदस पर मेले का आयोजन होता आ रहा है. नवरात्रि के पहले दिन से लेकर चंडी चौदस तक मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित रहती है, जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है.
क्या है मंदिर की मान्यता: इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है कि मां जगदंबा ने स्वयं इस मंदिर को बनाने की आज्ञा दी थी. कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण लाला श्यामलाल गुप्ता ने करवाया था. उन्हें स्वप्न में मां जगदंबा ने दर्शन देकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया था. जिसके बाद उन्होंने इस दिव्य मंदिर का निर्माण कराया.
स्थानीय मान्यता यह भी है कि मां जगदंबा यहां साक्षात रूप में विराजमान हैं. यहां जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है, मां उसकी हर मुराद पूरी करती है. लक्सर क्षेत्र में जहां भी माता का जागरण होता है. वहां की ज्योति इसी जगदंबा मंदिर से ले जाकर प्रज्ज्वलित की जाती है.
रात में होगा विशाल जागरण: चंडी चौदस मेले के साथ ही आज रात में मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा. जिसमें अन्य प्रदेशों से आए प्रसिद्ध कलाकार सुंदर झांकियों के साथ मां का गुणगान करेंगे. यह नजारा अपने आप में अद्भुत होता है.
मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. जिससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
मंदिर के पुजारी पंडित अनिल शर्मा ने बताया यह दिव्य और भव्य दरबार है. मां जगदंबा के सामने आप माथा टेकते हैं तो मां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है. बरसों से लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है. देश-प्रदेश से सभी लोग यहां आते हैं. माता के समक्ष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विनती करते हैं.
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