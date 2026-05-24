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कोच नरेंद्र मलिक ने पानीपत को बनाया कुश्ती का गढ़, लाखू बुआना गांव में 15 साल से दे रहे फ्री ट्रेनिंग, अब मेडल जीत रहे खिलाड़ी

15 साल से बिना फीस बच्चों को तैयार कर रहे कोच नरेंद्र मलिक: राष्ट्रीय कोच Narendra Malik पिछले डेढ़ दशक से गांव के बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं. उनका कहना है कि "उनका मकसद सिर्फ मेडल जीतने वाले खिलाड़ी तैयार करना नहीं, बल्कि अनुशासित और संस्कारी युवा बनाना भी है. वर्तमान में करीब 25 बच्चे नियमित ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि 40 से ज्यादा खिलाड़ी यहां से आगे बढ़ चुके हैं."

खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीते मेडल: इस अखाड़े से जुड़े खिलाड़ियों ने अब तक खंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक 450 से ज्यादा मेडल जीते हैं. खास बात यह है कि ओलंपिक मेडल विजेता Navdeep Shyoran भी कभी इसी अखाड़े में कुश्ती के दांव सीख चुके हैं. यहां से निकले कई खिलाड़ी आज सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस और इनकम टैक्स विभाग में सेवाएं दे रहे हैं.

गांव का अखाड़ा बना खिलाड़ियों की नई पहचान: हरियाणा के पानीपत जिले के लाखू बुआना गांव में रोज सुबह और शाम बच्चों दांव-पेंचों सीखते नजर आते हैं. यहां 6 से 17 साल तक के बच्चे कुश्ती की ट्रेनिंग लेने पहुंचते हैं. इस अखाड़े में करीब तीन दर्जन से ज्यादा बच्चे नियमित अभ्यास कर रहे हैं. फैला उजियारा फाउंडेशन के जरिए चल रही यह पहल गांव के बच्चों के लिए सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि भविष्य बदलने का जरिया बन चुकी है.

पानीपत: लाखू बुआना गांव का एक छोटा सा अखाड़ा आज बड़े सपनों की पहचान बन चुका है. यहां किसान और मजदूर परिवारों के बच्चे सुबह-शाम मिट्टी में पसीना बहाकर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे हैं. राष्ट्रीय कोच नरेंद्र मलिक पिछले 15 वर्षों से बिना किसी फीस के बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस पहल से अब तक सैकड़ों मेडल आ चुके हैं, जबकि कई खिलाड़ी सेना, पुलिस और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंच चुके हैं.

सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी (ETV Bharat)

स्थायी खेल नर्सरी की मांग: नरेंद्र मलिक रोज सुबह करीब दो घंटे और शाम को साढ़े तीन घंटे तक बच्चों को अभ्यास कराते हैं. हाल ही में इस अखाड़े के तीन खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया में हुआ है. उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मैट, जिम और कुछ खेल उपकरण मिले हैं, लेकिन गांव में आधुनिक रेसलिंग हॉल और स्थायी खेल नर्सरी की अभी भी जरूरत है. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2036 ओलंपिक को लेकर रखे गए विजन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ताकि गांव की प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकें."

करीब 40 खिलाड़ी करते हैं प्रैक्टिस (ETV Bharat)

खेलो इंडिया तक पहुंचे गांव के बच्चे: आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले हर्ष ने बताया कि "उसे बचपन से ही कुश्ती पसंद है. वह रोज कई घंटों तक अभ्यास करता है. दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल करने के बाद उसका चयन खेलो इंडिया में हुआ. अब तक वह कई मेडल जीत चुका है और भविष्य में भारत के लिए खेलना चाहता है."

खेलो इंडिया तक पहुंचे गांव के बच्चे (ETV Bharat)

खिलाड़ियों ने क्या कहा? 13 वर्षीय जितेन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसने परिस्थितियों को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया. उसने कहा कि वह रोजाना मेहनत करता है और खेलो इंडिया में चयन के बाद उसका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है. वहीं खिलाड़ी प्रिंस ने बताया कि नेशनल प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल करने के बाद उसका चयन खेलो इंडिया के लिए हुआ. अब उसका लक्ष्य अपने माता-पिता और कोच का नाम रोशन करना है.

ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे खिलाड़ी (ETV Bharat)

ओलंपिक का सपना लेकर मेहनत कर रहे खिलाड़ी: ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेल चुके सिकंदर अब तक 20 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं. उनका सपना लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है. सिकंदर का कहना है कि गांव की मिट्टी और कोच की मेहनत ने उन्हें बड़े सपने देखने का हौसला दिया है. जूनियर कोच आकाश मलिक भी इसी अखाड़े से निकले हैं. उन्होंने कहा कि "अब वे बच्चों को सिर्फ कुश्ती नहीं, बल्कि पढ़ाई, अनुशासन और जीवन के संस्कार भी सिखा रहे हैं ताकि खिलाड़ी गलत रास्तों से दूर रह सकें और खेल में आगे बढ़ सकें."

panipat wrestling akhada (ETV Bharat)

गांव वाले भी बन रहे खिलाड़ियों की ताकत: लाखू बुआना गांव के लोग भी इन बच्चों के सपनों में बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं. अभ्यास के दौरान कई अभिभावक अखाड़े तक दूध, बादाम और खाने-पीने का सामान लेकर पहुंचते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सीमित सुविधाओं के बावजूद बच्चों का समर्पण और मेहनत प्रेरणादायक है. अब गांव के लोगों की मांग है कि यहां आधुनिक रेसलिंग हॉल और स्थायी खेल नर्सरी बनाई जाए ताकि गांव की प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. लोगों का मानना है कि अगर सही संसाधन मिले तो यही बच्चे भविष्य में देश के लिए ओलंपिक मेडल भी जीत सकते हैं.

लाखू बुआना गांव (ETV Bharat)

मिट्टी से निकल रहे बड़े सपने: पानीपत का यह अखाड़ा आज सिर्फ कुश्ती सिखाने की जगह नहीं रहा, बल्कि यह उन बच्चों की उम्मीद बन चुका है जो साधारण परिवारों से निकलकर देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के बच्चों का जुनून यह साबित कर रहा है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन मिले तो गांव की मिट्टी से भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं.

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