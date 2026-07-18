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रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर के घर लाखों की चोरी, मकान मालिक के परिवार को कमरे में बंद कर अपराधी हुए फरार

पड़ोसियों को फाेन कर दरवाजा खुलवायाः परिवार जब सुबह उठा तो बाहर से दरवाजा लॉक मिला. पड़ोसियों को फाेन कर दरवाजा खुलवाया. जांच करने पर अलमारी और लॉकर से गहने और कैश गायब मिला, जिसकी शिकायत पुलिस को दी मौके पर पहुंचे सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

रेवाड़ीः जिले के रसूली गांव में चोर ट्रांसपोर्टर के घर में सेंधमारी कर लाखों के गहने और नकदी चुरा ले गए. चोर गली में लगी खिड़की ग्रिल उखाड़कर घर में घुसे. अंदर कमरे में सो रहे परिवार के सामने ताला लगाकर उन्हें अंदर बंद कर दिया और फिर अलमारी और लॉकर से 10 लाख से अधिक गहने और नकदी चुराकर ले गए.

रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर के घर लाखों की चोरी (ETV Bharat)

नकद और कीमती सामान गायब मिलेः गांव रसूली निवासी आकाश यादव ने पुलिस को शिकायत दी. जिसमें बताया कि 17 जुलाई की रात मैं परिवार के साथ एक कमरे में सो रहा था. अंदर से घर के दरवाजे बंद थे. रात को अज्ञात व्यक्ति गली में लगी खिड़की दीवार उखाड़कर उनके मकान में घुसे. कमरे में रखी अलमारी और संदूक से सोने की दो अंगूठी, एक चेन व चांदी के 5 जोड़ी चांदी के बर्तन, 1 प्लेट, 1 गिलास, । 5 जोड़ी पायजेब और 1 कड़ी चुरा ले गए. जांच के दौरान घर में रखा 1.5 लाख कैश, 21000 की एक और 500-500 की 4 माला, पासपोर्ट और लॉकर की चाबी भी गायब मिली.

पुलिस और FSL की टीम कर रही है जांचः सदर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया है कि "गांव रसूली में सूचना मिली कहा देर रात चोरों ने मकान में घुसकर चोरी कर ली शिकायत मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और FSL की सहायता ली. पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं."