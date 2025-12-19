ETV Bharat / state

बुलंदशहर में CBI अफसर बनकर घर में घुसे बदमाश; व्यापारी से लाखों की लूट के बाद हुए फरार, पुलिस खंगाल रही CCTV

बुलंदशहर : जिले के अनूपशहर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लाखों की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूटने का मामला सामने आया है. फर्नीचर व्यापारी के घर में बदमाश सीबीआई अफसर बनकर घुसे थे. लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गये. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी ली. पुलिस गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है.

एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि थाना अनूपशहर क्षेत्र में शंकर भगवान अग्रवाल के घर पर लगभग 9:00 बजे दो लोगों के पीछे दो लोग आए. बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए व्यापारी के घर में प्रवेश किया. उन्होंने परिवार के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया.

बदमाश करीब 5 लाख रुपये की नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए. सीसीटीवी में देखा गया कि दो मोटरसाइकिलों पर चार लड़के थे, जिनका मुंह बंधा हुआ था. पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में टीमें लगा दी हैं. पुलिस इस घटना को गंभीरता से ले रही है.

एसएसपी के मुताबिक, व्यापारी शंकर भगवान अग्रवाल का बेटा अभिषेक (25) शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे दुकान खोलने के लिए घर से चला गया था. घर में उसकी मां साधना, पिता शंकर भगवान, पत्नी कनिका और दो छोटे बच्चे मौजूद थे.